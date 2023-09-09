إعادة فتح الطرق بين أرمينيا وأذربيجان بشكل متزامن

قال حكمت حاجييف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الآذري، إلهام علييف، لـ"رويترز"، اليوم السبت، إنه تم التوصل إلى اتفاق؛ لفتح الطرق بين أرمينيا وأذربيجان.

وأكد أنه سيتم فتح الطرق بشكل متزامن، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على نقطة التفتيش التابعة لأذربيجان على الطريق المؤدي إلى أرمينيا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت أذربيجان إن قوات من أرمينيا أطلقت النار على قواتها خلال الليل، وإن وحدات من جيش أذربيجان اتخذت "إجراءات للرد"، في حادث نفته أرمينيا.

وجاء هذا الادعاء، والادعاء المضاد، على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين، اللذان خاضا خلال العقود الثلاثة الماضية، حربين على جيب ناجورنو قرة باغ، الذي يقطنه الأرمن، وموجة من المكالمات الهاتفية التي أجراها رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، مع عدد من زعماء الدول الأخرى.

وقالت وزارة الدفاع في أذربيجان، في وقت سابق اليوم السبت، إن وحدات من القوات الأرمينية أطلقت نيران أسلحتها الخفيفة على جنود أذربيجانيين في ساداراك شمالي ناخيتشفان، وهو جيب تابع لأذربيجان على الحدود مع أرمينيا وتركيا وإيران.

ولم يذكر بيان الوزارة ما إذا كان هناك أي خسائر في الأرواح، ونفت وزارة الدفاع الأرمينية إطلاق قواتها النار على مواقع أذربيجانية.