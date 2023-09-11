بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات في المناطق الروسية الجديدة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد لا يعترف بنتائج الانتخابات في المناطق الجديدة في روسيا ويعد "بعواقب" لمنظمي هذه الانتخابات.

في بيان إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات في المناطق الجديدة في روسيا ويعد "بعواقب" لمنظمي هذه الانتخابات.

وأضاف بوريل في البيان له، أن الاتحاد الأوروبي لا ولن يعترف بإجراء هذه الانتخابات المزعومة أو بنتائجها، لافتا إلى أن القيادة السياسية الروسية والمشاركون في تنظيم الانتخابات سيواجهون عواقب هذه الأعمال غير القانونية.

وجرت الانتخابات في المناطق الروسية في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا وهم دونيستك ولوجانسك وزابوروجيا، وخيرسون.

ورافق التصويت في المنطقة الجديدة ضربات مدفعية أوكرانية وغارات بطائرات بدون طيار، مما اضطرت لجنة الانتخابات الإقليمية في منطقة خيرسون إلى الانتقال في اليوم الأول من الانتخابات، بينما في 10 سبتمبر، دمرت طائرة بدون طيار مركز اقتراع في منطقة زابوروجيا.