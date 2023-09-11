فنانون حاولوا مساعدته ماديا.. زوجة أشرف مصيلحي تكشف تفاصيل حالته الصحية

كشفت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان أشرف مصيلحي تطورات حالته الصحية، قائلة: "حالته لسه زي ماهي، والدكتور قال لسه مفيش أي تحسن ".

وأضافت منال الصيفي في تصريح خاص لـ صدى البلد : “هناك الكثير من أصدقائه في الوسط الفني يدعمونه معنويا، وهناك من عرض مساعدتنا بالمال وكان ابرزهم محمد هنيدي ولكننا رفضنا لأننا مش محتاجين الحمد لله”.

تدهور الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفى، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنانة أشرف مصيلحى، وذلك بعد استغاثتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بتوفير سيارة إسعاف مكيفة لنقله إلى المستشفى.

وقالت منال الصيفى، فى تصريح خاص لصدى البلد : إن أشرف حالته “زى ما هى” ليس هناك أى جديد وهو حاليا فى منزله.

وعن استغاثتها بتوفير سيارة إسعاف لزوجها، أوضحت منال الصيفى: كان هناك بعض الأمور التى يحتاج تركيبها لذلك طالبت بضرورة توفير سيارة إسعاف مكيفة لنقله إلى المستشفى وعاد مرة أخرى الى منزله.

وكانت منال الصيفي قد أعلنت إصابته بسرطان في المخ، وأنه يعيش حياته نصف غائب عن الوعي، وأنه منذ ثلاثة أعوام يعيش بلا حياة، ولا يشعر بأقرب المقربين له، أبناءه.

أزمة صحية

وناشد الفنان حسن عيد متابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” بالدعاء للفنان أشرف مصيلحي ، الذى يمر بأزمة صحية شديدة .

وقال حسن عيد، فى منشور على موقع إنستجرام : أرجو الدعاء لأخويا المحترم أشرف مصيلحی ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة شهادة من الجميع طيبة وجدعنة ومحدش شاف أی حاجة وحشة منه غير السيرة والسمعة الطيبة ربنا يشفيك ويطمنا عليك يامحترم في زمن قل فيه المحترمين.