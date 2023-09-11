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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم| استقرار حالة حلمي بكر.. وتدهور صحة أشرف مصيلحى

صدى البلد

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

حلمى بكر

كشف الدكتور عاطف إمام العميد الأسبق لمعهد الموسيقى العربية وعضو نقابة الموسيقيين عن تطورات الحالة الصحية للفنان حلمي بكر الذي يمكث حاليا فى منزله بعد تعافيه من الأزمة الصحية التى المت به مؤخرا. 

وقال عاطف إمام فى تصريح خاص لصدى البلد: حلمى بكر بخير وبصحة جيدة وليس هناك أى أثر  نفسي عليه. 

وأضاف عاطف إمام: دائما مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وانا نقوم بزيارته ونسأل عنه بشكل دائم خاصة أن حلمى بكر من المبدعين الذين أثروا الحياة الفنية. 

ورد عاطف إمام على فكرة عدم سؤال الوسط الفنى عنه ودخوله فى حالة اكتئاب قائلا : حلمى بكر لم يدخل فى حالة اكتئاب كما يردد البعض وهو بحالة نفسية جيدة وأقوم بزيارته اليوم للاطمئنان عليه كما تحدثت معه تليفونيا صباح اليوم وهو بحالة نفسية جيدة. 

أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفى، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحى ، وذاك بعد استغاثتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بتوفير سيارة إسعاف مكيفة لنقله إلى المستشفى. 

وقالت منال الصيفى، فى تصريح خاص لصدى البلد : إن أشرف حالته “زى ما هى” ليس هناك أى جديد وهو حاليا فى منزله. 

وأما عن استغاثتها بتوفير سيارة إسعاف لزوجها أوضحت منال الصيفى: كان هناك بعض الأمور التى يحتاج تركيبها ولذلك طالبت بضرورة توفير سيارة إسعاف مكيفة لنقله إلى المستشفى وعاد مرة أخرى الى منزله. 

منة عرفة

أعلنت الفنانة منة عرفة عن تحسن الحالة الصحية لوالدتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وكتبت منة:"الحمدلله حالتها استقرت وبقيت احسن"

ويذكر أنه قد أعلنت الفنانة منة عرفة عن تعرض والدتها إلي وعكة صحية أدت إلي دخولها العناية المركزة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتب منة عرفة: "فضلاً وليس أمراً أرجوكم الدعاء بالشفاء العاجل لأمي في العناية المركزة".

 

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