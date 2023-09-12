لا أستطيع الحياة بعد وفاة أمي فماذا أفعل؟.. علي جمعة يوجه نصيحة

أرسل شاب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يقول فيه: “أحلم بوالدتي المتوفاة دائما، وقلبي متعلق بها جدا، فماذا أفعل؟”.

رد الدكتور علي جمعة قائلا: حبك لوالدتك بهذا الشكل؛ له ثواب كبير عند الله وستؤجر عليه ، ولكن طالما توفت فلا تملك لها إلا الدعاء بالرحمة والمغفرة وتصدق على روحها ويوجد كثير من أعمال بر الأم بعد الوفاة .

وأضاف جمعة: التفت إلى عملك ومستقبلك، فوالدتك رحمة الله عليها لا ترضى بأن تكون هي سبب تعطيلك عن العمل والحياة الطبيعية، واعلم إذا كنت غير متزوج فلا تقارن الفتاة التي سترتبط بها بوالدتك ، فالأم لا تعوض واعلم إذا فعلت هذه المقارنة فلن تجد ولن تتزوج .

وتابع: أفضل شيء هو الدعاء لها في السجود وبعد الصلاة واقرأ القرآن وهب ثوابه لها ، أذهب لأداء العمرة وهب ثوابها لها .

أفضل طريقة لبر الوالدين بعد الوفاة

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بر الآباء والأمهات لا يقتصر فقط على الحياة فى الدنيا ولكن يكون أيضا بعد وفاتهما.

وأضاف أمين الفتوى، أن النبي قال فى حديثه الشريف: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

وأشار إلى أن من البر بالوالدين، صلة رحم كل منهما بعد الوفاة، وكذلك التواصل مع أقرب الناس إليهم من أصدقائهم، وكذلك الاستمرار فى عمل صالح كان يواصل فعله الوالدين فى حياتهما.

وورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريف التي تحث على بر الأم لفضلها على أبنائها، وجعل الله تعالى ورسوله الكريم جزاء من يبر أمه هو الجنة، فكان بر الأم أعظم من الجهاد كما ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما.

كيف أبر الوالدين بعد الوفاة

ومن جانبه قال الدكتور سعيد عامر، الأمين المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إن أعظم طاعة بعد توحيد الله هي بر الوالدين والآيات والاحاديث واضحة بدون غموض في ذلك، كما أن بر الوالدين تسعد المسلم في الدنيا والآخرة.



وأضاف عامر، أن بر الوالدين يكون بطاعتهما وتنفيذ أوامرهما ورعايتهما والقيام على شئونهما وتقبيل يديهما ، لأن الوالدين عند الكبر يكونا في حاجة إلى رعاية أبنائهما.



وأشار إلى أن بر الوالدين بعد وفاتهما يكون بالصلاة عليهما وتعني صلاة الجنازة أو الدعاء، كما يكون البر لهما بعد الوفاء بالاستغفار لهما لما له من أهمية كبيرة في نفع الميت، وكذلك إنفاذ عهدهما من بعدهما بتنفيذ وصاياهما ، كما يكون بر الوالدين، بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فيحرص الأبناء على صلة الرحم من الأقارب.



وأشار إلى أن بر الوالدين لا ينقطع بعد موتهما، فهناك وسائل عدة لبرهما بالعديد من الطاعات، منها: الدعاء لهما، والصدقة عنهما، وهبة ثواب قراءة القرآن إليهما، وزيارة قبرهما، وأن نصل رحمهما وأصدقاءهما. فكل هذه الأمور تحقق الألفة حتى لو مات الوالدين كأنهما ما زالا معنا في الحياة، فبر الوالدين لا يتوقف بعد موتهما .