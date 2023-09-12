أمجد الحداد: من يضطر للخروج عليه ارتداء كمامة للوقاية من الأتربة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك 5 فئات تتأثر بنشاط الرياح والأتربة في الجو ومن الممكن أن تحدث لهم مشاكل صحية، وهم الأطفال وكبار السن ومرضى حساسية الأنف ومرضى حساسية الصدر ومرضى حساسية العين.

وأضاف "الحداد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن على مرضية حساسية الصدر وكبار السن عدم النزول في الشوارع في ظل تواجد الرياح المحملة بالأتربة ".

تابع أمجد الحداد :" من يضطر للخروج عليه أن يرتدي كمامة للحماية والوقاية من دخول الأتربة للجيوب الأنفية مع ارتداء نظارة وطاقية ".