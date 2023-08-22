أمجد الحداد يضع روشتة الوقاية من متحور كورونا الجديد .. فيديو

طالب الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح بالتعامل مع المتحور الجديد. لفيروس كورونا بحذر وليس بخوف، مؤكدا أن كورونا منذ أن كان حائجة لم ينتهي وكانت هناك أصابت به، ولكن كحالة طوارئ عالمية انتهت.

ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة والذي تقدمه الإعلامية انجي انور عبر فضائية etc الي أن المتحور الجديد اخد شهرة واسعة بسبب سرعة انتشاره وليس لشدة اعراضه، مثله مثل أي فيرس تنفسي، والانفلونزا .

وطالب باتباع الإرشادات الوقائية الاحتياطية كأسلوب حياة بدون ارتباطه بمتحور أو خلافه، وفي مقدمتها عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، لبس الكمامة عند الخروج، الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة، غسل الأيدي بعد كل تعامل، والحصول على جرعة تعزيزية أخرى من لقاح كورونا، لاسيما لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلي ٨٠% من الحالات الحالية المصابة بالفيروس ومتحورتها بسيطة لا تستدعي برتوكول خاص لعلاجها، وانما تعالج بالتزام الراحة، وتناول خوافض للحرارة ، والسوائل والفيتامينات، منوها الي أن هناك فئات معينة من تحتاج إلي برتوكول خاص، ومضاد للفيروسات

