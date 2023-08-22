بعد ظهور متحور كورونا الجديد بمصر.. الصحة: المصابان أعراضهما خفيفة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الإعلان عن اكتشاف حالتين مصابتين بمتحور فيروس كورونا الجديد.

وقال حسام عبد الغفار مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الحالتان المصابتان لمصريين كانا يعانيان من أعراض تنفسية وبعد إجراء الكشف عليهما أثبت إصابتهما بالمتحور الجديد لفيروس كورونا ".

وتابع حسام عبد الغفار :" الأعراض التي ظهرت على المصابين بالمتحور الجديد خفيفة "، مضيفا:" المصابان أجريا مسحة لفيروس كورونا واثبت إصابتهما بكورونا والمتحور الجديد".

وأكمل حسام عبد الغفار :" لا تغيير في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ولا تغيير بالنسبة للإجراءات التي يوصى بها للتعامل مع الفيروسات التنفسية ".

ولفت حسام عبد الغفار :" اللقاحات مازالت فعالة ونوصي الفئات الأكثر تأثرا للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالحصول عليها ".