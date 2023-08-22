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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ظهور متحور كورونا الجديد بمصر.. الصحة: المصابان أعراضهما خفيفة

كورونا
كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الإعلان عن اكتشاف حالتين مصابتين بمتحور فيروس كورونا الجديد.

 

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وقال حسام عبد الغفار مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  الحالتان المصابتان  لمصريين كانا يعانيان من أعراض تنفسية وبعد إجراء الكشف عليهما أثبت إصابتهما بالمتحور الجديد لفيروس كورونا ".

 

 وتابع حسام عبد الغفار :" الأعراض التي ظهرت على المصابين بالمتحور الجديد خفيفة "، مضيفا:" المصابان أجريا مسحة لفيروس كورونا واثبت إصابتهما بكورونا والمتحور الجديد".

 

 وأكمل حسام عبد الغفار :" لا تغيير في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ولا تغيير بالنسبة للإجراءات التي يوصى بها للتعامل مع الفيروسات التنفسية ".

 

 ولفت حسام عبد الغفار :" اللقاحات  مازالت فعالة ونوصي الفئات الأكثر تأثرا للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالحصول عليها ".

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