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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

600 سلالة ظهرت.. قلق كبير في العالم بسبب متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، عن تفاصيل هامة بشأن متحور كورونا الجديد، والذي انتشر بقوة في دول عديدة من العالم في الفترة الحالية، وسط تواجد أكثر من سلالة في الفترة الأخيرة لفيروس كورونا، وسط احتياطات كبرى من منظمة الصحة العالمية. 

وقال "عودة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه منذ ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون أو إيريس ويوجد 600 سلالة من فيروس كورونا في العالم، وكلهم تابعين لسلالة أوميكرون، وأعراضها هي عبارة عن أنها سريعة الانتشار إذ أنها لديها قدرة بالهروب من اللقاحات وتدخل إلى الخلايا بشكل أسهل، وفي نفس الوقت لا يوجد لها أعراض خطيرة. 

تفاصيل هامة عن متحور كورونا الجديد وآخر السلالات

 وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن فيروس كورونا لم ينته بعد، واللقاحات التي تم طرحها في الأسواق هي تقاوم الأعراض الخطيرة للفيروس، ولا تقاوم الانتشار، موضحا أن كل سلالات أوميكرون تشير إلى أن الأعراض خفيفة، ولذلك تم التصريح في كل الإعلام العربي والأوروبي هو أن أوميكرون بدأ نهاية فيروس كورونا، وهو ما أثبت الأمر بالفعل. 

واستكمل، أن ظهور متحور كورونا الجديد "أيروس" يأتي بـ 600 سلالة، بدون أي أعراض خطيرة، ويتواجد في أكثر من 60 دولة، لافتا إلى أنه لا يوجد فيروس "أيروس" ليس آخر سلالة من أوميكرون مثلما يعتقد البعض، إذ أن أوميكرون وحدها قامت بإخراج 600 سلالة في العالم. 

وأوضح، أن متحور كورونا الجديد من سلالة "أيروس" هي أحد السلالات سريعة الانتشار، فيما أن المتحور الجديد ba لا يوجد أي إثبات أنه من سلالة أوميكرون، وهذا المتحور له صفتين حتى الآن يوجد قلق منها، أولا أنه ظهر في أربع دول في ثلاث قارات مختلفة، بدون أن يكون هناك اتصال مباشر بين المصابين، ووصل عدد المصابين لـ 6 مصابين وهذه نقطة حساسة، إذ أنه مع المتحورات السابقة كان يكون الانتشار من الصين إلى إيطاليا ومن إيطاليا لألمانيا، ومن ألمانيا لأوروبا، ولكن هنا يوجد 4 دول وهم الدنمارك وإسرائيل وأمريكا وبريطانيا في ثلاث قارات مختلفة ظهر فيهم متحور كورونا الجديد، إذ أن متحور كورونا BA لديه 36 طفرة، منهم 10 طفرات لم تظهر سابقًا، وهو ما يجعل هناك حالة من القلق. 

متحور كورونا الجديد اوميكرون محمد شردي برنامج الحياة اليوم سلالة أوميكرون فيروس أيروس متحور كورونا BA

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