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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن متحور كورونا الجديد EG.5

أعلنت وزارة الصحة  ظهور أول حالتين من متحور كورونا الجديد EG.5 في مصر، وهو ما يدفع البعض لمعرفة معلومات من متحور كورونا EG.5.

معلومات لا تعرفها عن متحور كورونا الجديد EG.5

 

كشفت منظمة الصحة العالمية عن العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16 ، XBB.1.5 ، EG.5)، وستة متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة، وفقا لما نشر في موقع كيلافند كلينك.

 

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 وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه على المستوى العالمي، لا يزال "XBB.1.16" هو المتحور الأعلى انتشارًا، حيث تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

 

معلومات لا تعرفها عن متحور كورونا الجديد EG.5

 

وأفادت المنظمة، بأن متحور كورونا الجديد EG.5، وستة متحورات أخرى مصنفة يتميز بسرعة الانتشار ولا يصيب سوى الجهاز التنفسي العلوي.

 

 وتشمل أعراض متحور كورونا الجديد EG.5، ، ما يلي :

_ ارتفاع في درجة الحرارة.

_ آلام في الجسم والزور.

_ ضعف وتكسير .

_ كحة مستمرة .

_ شعور بالألم عند البلع أو الحديث.

_ سيلان الأنف .

_ الصداع .

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية، ألى أن متحور كورونا الجديد EG.5، أكثر انتشارًا، لكنه ليس أقوى ولا يسبب عبئا أكثر على المصابين به.

 

وتكمن خطورة متحور كورونا الجديد في الانتشار، ولكنه ليس خطيرًا من الناحية الصحية، وكل الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا ومتحوراته أثبتت فعاليتها في علاج هذا المتحور.

 

وأبلغت الدول التي ظهر بها المتحور عن عدد قليل للإصابات والوفيات، فيما أبلغت دول أخرى تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن زيادة الإصابات وقلة الوفيات.

 

ويمثل المتحور الجديد مصدرًا قلق لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة المنخفضة، كما هو الحال مع "كوفيد طويل الأمد"، رغم تأكيد خبراء الصحة حتى الآن على أن السلالة الجديد، لا تشكل تهديدا كبيرا، أو على الأقل ليست أخطر من المتحورات الرئيسية الأخرى المتداولة.

 

وانتشر متحور كورونا الجديد ايريس "EG.5"، في 50 دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا، وظهر أيضًا في دولة الكويت الشقيقة، وتسبب في أكثر من مليون إصابة حول العالم وأكثر من 3100 حالة وفاة في أقل من شهر.

 

وهذا الانتشار المستمر للفيروس، قد تعني عودة سكان العالم لارتداء الكمامات في الأماكن العامة، حسب ما أشار إليه الخبراء، لوقف انتشار المتحور وحتى لا نعود لانتشار الوباء مرة أخرى بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية.

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