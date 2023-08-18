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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احمي نفسك من متحور كورونا الجديد بـ 9 نصائح فعالة

طرق فعالة للوقاية
طرق فعالة للوقاية من إنتشار متحور كورونا الجديد

بعد الإعلان عن إنتشار متحور كورونا الجديد والذي يطلق عليه إيريس، فقد سادت حالة من القلق حول العالم، وذلك لأنه سريع الانتشار، مما تسبب في إصابة حوالي 1.5 مليون شخص حول العالم حتى الآن، وتسبب في وفاة آلاف الأشحاص.

 

طرق فعالة للوقاية من إنتشار متحور كورونا الجديد

 

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن المتحور الجديد يواصل الانتشار بقوة في جميع أنحاء العالم، وذلك لانه يملك طفرات مستجدة سهلت زيادة قابلية ارتباط شوكة الفيروس البروتينية مع المستقبلات التي تعلو الخلايا البشرية.

 

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وتابع مجدي بدران في منشور لها عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن المتحور الجديد من كورونا قام بتحسين قدرته على المراوغة المناعية والتخفي من الجهاز المناعي للإنسان.

 

وأضاف بدران، أن المتحور الجديد إيريس ينتشر بسرعة، وهو ما ظهر مع دخول أعداد كببرة من المصابين بالمستفيات خاصة بكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

 

وأوضح مجدي بدران، أن المتحور الجديد من كورونا إيريس لم يكتسب أي ضراوة أو تغييرات في شدة العدوى، أو شراسة في التسبب في مضاعفات حتى الآن، إذ لا تزال المخاطر الصحية العامة الحالية بسبب EG.5 منخفضة.

 

وأشار بدران، إلى أن المخاوف والتهديدات المستقبلية تكمن في تزايد الطفرات في المتحور EG.5، الموجودة أيضًا في بعض المتغيرات النادرة من عائلة XBB.1.5 وأوميكرون الأخرى، والتي يمكن أن تضاعف من قدرات الفيروس على الارتباط بمستقبلات الخلية وتقليل تأثير الأجسام المضادة المناعية.

 

طرق فعالة للوقاية من إنتشار متحور كورونا الجديد

 

ونصح الدكتور مجدي بدران، بضرورة اتباع بعض الإجراءات الوقائية للوقاية من المتحور الجديد، وتشمل :

- استخدام الكمامة في كل مكان به تجمعات، مثل وسائل المواصلات أو قاعات الحفلات، مع تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

- غسل اليدين بشكل متكرر مع  تطهير الأيد إيما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

- الامتناع عن المصافحات أو العناق أو القبلات، إذ أن القبلات يمكن أن تنقل متحورات فيروس الكورونا، مع ضرورة التباعد الاجتماعي وعدم التدخين أو التواجد في مجال المدخنين.

- التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش.

- تهوية غرف النوم والمعيشة.

- النوم مبكراً، وعدم السهر لتقوية المناعة.

- الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس بفترة  قبل الظهر أو بعد العصر.

- ممارسة الرياضة كونها تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، وإن تعذر ذلك فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، وهناك علاقة بين عدد خطوات المشي والوقاية من أمراض العصر.

- التطعيم ضد الإنفلونزا من الأمور الهامة جداً للحماية من الإنفلونزا وتغيير مسار العدوى بالكورونا لو حدثت، مع ضرورة الحصول على تطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة للمسنين وذوي الأمراض المزمنة والحوامل والأطقم الطبية.

- الالتزام بالوقاية من الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها كالإصابة بالالتهاب الرئوي وعدم السماح بالتحالف بين الكورونا والإنفلونزا.

- ضرورة متابعة التطعيم بلقاحات كورونا، بالحصول على جرعة تعزيزية للجهاز المناعي بعد الحصول على جرعة اللقاح بـ6 أشهر، لحمايته وحماية المجتمع من نشأة متحورات جديدة لكورونا.

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