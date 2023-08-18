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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

علاج الأملاح عند
علاج الأملاح عند الاطفال

يصاب الأطفال بأملاح البول دون أن تظهر عليهم أي أعراض، ولكن أحيانا تأتي الأعراض في شكل آلام شديدة بالبطن، على جانبي البطن أو في الجزء الأسفل من البطن.

 

علاج الأملاح عند الاطفال

 

وأحيانا يصاحب الأملاح عند الاطفال آلام البطن القيء، وأيضًا قد يظهر على الطفل صعوبة في التبول أو تبول لا إرادي وبشكل خاص أثناء الليل.

 

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وكذلك قد يصاب بعض الأطفال بزيادة الرغبة في التبول مع آلام شديدة أثناء التبول؛ حيث أن علاج الأملاح عند الأطفال مشكلة بسيطة، ويمكن أن نتفاداها مع الأطفال، ويمكن التخلص منها من خلال اتباع النصائح التالية:

_  شرب الماء بكيمات كبيرة، وكذلك شرب السوائل المفيدة .

 

علاج الأملاح عند الاطفال

 

_ يجب أن نبعد الأطفال عن أكل التيك اواي.

_  يجب أن نبعد الأطفال عن تناول رقائق الشيبسي وما شابه.

_  يجب أن نقلل الأكل الغني باليوريك اسيد، مثل: اللحوم والبقوليات، وكذلك تقليل الأكل الغني بالاوكسلات، مثل : الفراولة والطماطم والسبانخ والمانو.

 _ الحرص على تقديم نظام غذائي متوازن للأطفال.

الأملاح علاج الأملاح الاطفال البول التبول الماء

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