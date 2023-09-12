صاحبة أكبر شفاه في العالم: الرجال لا يبادلونني الحب بل يخافون مني

علقت أندريا إيفانوفا، صاحبة أكبر شفاه في العالم على أمر ارتباطها بالرجال بعد إنفاقها الآلاف لجعل شفاها بهذا الحجم الضخم.

قالت صاحبة أكبر شفاه في العالم وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الاثنين، إنها محطمة لعدم تبادلها شعور الحب مع أي رجل حتى الآن.

وأضافت صاحبة الـ 25 عاما أن مظهرها الذي أنفقت عليه الآلاف كان عائقا كبيرا في شعور أي رجل تجاهها بالحب، موضحة: “يشعرون بالرهبة أو الخوف”.

صاحبة أكبر شفاه في العالم

وأكدت الفتاة البلغارية أنه من الصعب بالنسبة لها العثور على الحب، مختتمة: “حذرني طبيبي من خطورة حقن المزيد في شفتي لأنه يخشى انسداد الأوعية الدموية”.

واختتمت حديثها: “ينصحني الأطباء أن أرطب شفتي دائما باستمرار، لكن رغم مخاوفهم، فأنا لست قلقة، وأعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام، كما أنني أريد أن أحصل على أكبر وأضخم عظام الوجنتين في العالم بعد فترة وسوف أحقق هذا”.

بشأن ارتباطها بالرجال..تعليق ناري من صاحبة أكبر شفاه في العالم

بشأن ارتباطها بالرجال..تعليق ناري من صاحبة أكبر شفاه في العالم