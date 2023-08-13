سيدة أمريكية تدخل موسوعة جينيس كصاحبة أطول لحية نسائية.. فما القصة؟

الأمريكية إيرين هانيكوت وصل طول لحيتها لـ 30 سم، وهي بعمر الـ 38 عاما، حيث قامت بتسجيل اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول لحية نسائية في العالم.



وتفوقت على صاحبة الرقم السابق الأمريكية فيفيان ويلر التي تبلغ من العمر 75 عاما والتي بلغ طول لحيتها 25.5 سم، وجاء ذلك عبر تقرير عرضته فضائية العربية.



أما عن اللحية فهي طبيعية دون تناول هرمونات أو مكملات، توقفت هانيكوت عن حلاقتها منذ عامين فقط بسبب ضعف أصاب قدراتها البصرية بعدما كانت تحلقها 3 مرات يوميا؛ سبب نمو لحيتها الغزير والهائل يعود لإصابتها بمتلازمة تكيس المبايض واختلال هرموني