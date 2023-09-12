نشرة المرأة.. أطعمة غنية بالكالسيوم لتعزيز قوة الأسنان.. استشاري جراحات العمود الفقري يكشف عن أغذية تساعد في علاج هشاشة العظام

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ينصح الكثير من الأطباء بالحفاظ على الأسنان ، لذلك نقدم لكم أطعمة غنية بالكالسيوم التي يمكن تناولها لتعزيز قوة الأسنان، إليك بعض الأمثلة على هذه الأطعمة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

تخلص من آلامها .. تمارين رياضية مناسبة لتعزيز صحة العظام

تزيد معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام العظام، وأصبحت هذه الشكوى لا تقتصر على كبار السن؛ بل يتشكي منها الأطفال والمراهقين أيضا، لذلك سنكشف عن تمارين رياضية تحاظ على صحة العظام وتخلص من آلامها



استشاري جراحات العمود الفقري يكشف أطعمة تعالج هشاشة العظام| خاص

هشاشة العظام هي حالة تعبر عن فقدان كثافة العظام وزيادة هشاشتها، وتعد مشكلة شائعة لدى الأشخاص مع التقدم في العمر.

أفضل طريقة للحفاظ على صحة الأسنان وتجنب التسوس.. تعرف عليها

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشاكل الأسنان وتسوسها فهو من أكثر المشكلات الصحية بين جميع الأعمار بداية من الأطفال إلى كبار السن.