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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تخلص من آلامها .. تمارين رياضية مناسبة لتعزيز صحة العظام

تخلص من آلامها ..
تخلص من آلامها .. تمارين رياضية مناسبة لتعزيز صحة العظام

تزيد معاناة الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام العظام، وأصبحت هذه الشكوى لا تقتصر على كبار السن؛ بل يتشكي منها الأطفال والمراهقين أيضا، لذلك سنكشف عن تمارين رياضية تحاظ على صحة العظام وتخلص من آلامها.

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تخلص من آلامها.. تمارين رياضية مناسبة لتعزيز صحة العظام

كشف موقع “هيلثي” عن عدة تمارين رياضية يمكن ممارستها؛ لتعزيز صحة العظام وزيادة كثافتها، وتشمل هذه التمارين، ما يلي:

رياضة المقاومة (تدريب القوة): تشمل هذه التمارين استخدام الأوزان الحرة أو آلات القوة لتحفيز العضلات وتحسين كثافة العظام. يمكن القيام بتمارين مثل رفع الأثقال، وتمارين القوة بوزن الجسم مثل الانحناءات والانقلابات والضغطات.

الرياضات التأينية: مثل المشي السريع والركض والرقص والتمارين الأيروبيكية. تساعد هذه التمارين على تحفيز العظام وتحسين كثافتها.

القفز والهبوط: مثل القفز على الحبل وتمارين البوكس والألعاب الرياضية التي تتضمن القفز والهبوط المتكرر. تعمل هذه التمارين على تطبيق قوة الجاذبية على العظام وتحفيز نموها.

التمارين الموجهة للتوازن: مثل التمارين اليوغا وتمارين البيلاتس. تساعد هذه التمارين على تحسين التوازن والاستقامة، مما يساهم في الحفاظ على صحة العظام والوقاية من الإصابات.

رياضة السباحة: السباحة تعتبر تمرينًا منخفض الضغط يعمل على تقوية العضلات وتحسين قدرة القلب والرئتين، مما يعود بالفائدة على صحة العظام.

ومن الأهمية بمكان استشارة الطبيب أو المدرب الرياضي قبل بدء أي برنامج تمارين جديد، حيث يمكن للمحترفين تقييم الحالة الصحية وتوجيهك بشأن أفضل التمارين والتقنيات المناسبة لك.

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