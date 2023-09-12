تتمتع زبدة الفول السوداني بقيمة غذائية عالية وتُعدّ مصدرا جيدا للبروتينات وتُعزز صحة القلب؛ لما يحتويه الفول السوداني من مغذيات مهمة، كما تدخل في صناعة الحلوى، لذا نقدم لكم طريقة عمل زبدة الفول السوداني للشيف عظيمة حمدي.

طريقة عمل زبدة الفول السوداني



المقادير

2 كوب فول سوداني مقشر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة عسل



طريقة زبدة الفول السوداني



ضعي الفول السوداني في صينية نظيفة.

سخني الفول السوداني في الفرن لمدة ربع ساعة.

ضعي الفول السوداني في محضرة الطعام وهو ساخن.

اطحنيه لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه بنيًا.

أضيفي الزيت والملح والعسل واخلطي مرة أخرى.

سيتحول الفول السوداني إلى زبدة يمكن وضعها في الثلاجة للحفظ.



زبدة الفول السوداني للريجيم



مقادير زبدة الفول السوداني للريجيم

كوب فول سوداني

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة سكر دايت



طريقة عمل زبدة الفول السوداني للريجيم

أحضري المطحنة وضعي بها الفول السوداني حتى يتحول إلى قوام كريمي.

أضيفي الفانيليا والسكر الدايت واطحني مرة أخرى.

احفظي زبدة الفول السوداني في الثلاجة.