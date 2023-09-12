عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل زبدة الفول السوداني للشيف عظيمة حمدي

طريقة زبدة الفول
طريقة زبدة الفول السوداني

تتمتع زبدة الفول السوداني بقيمة غذائية عالية وتُعدّ مصدرا جيدا  للبروتينات وتُعزز صحة القلب؛ لما يحتويه الفول السوداني من مغذيات مهمة، كما تدخل في صناعة الحلوى، لذا نقدم لكم طريقة عمل زبدة الفول السوداني للشيف عظيمة حمدي.

 

طريقة عمل زبدة  الفول السوداني


المقادير 
2 كوب فول سوداني مقشر

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت 

ملعقة كبيرة عسل


طريقة زبدة الفول السوداني


ضعي الفول السوداني في صينية نظيفة.
سخني الفول السوداني في الفرن لمدة ربع ساعة.
ضعي الفول السوداني في محضرة الطعام وهو ساخن.
اطحنيه لمدة 3 دقائق حتى يصبح لونه بنيًا.
أضيفي الزيت والملح والعسل واخلطي مرة أخرى.
سيتحول الفول السوداني إلى زبدة يمكن وضعها في الثلاجة للحفظ.


زبدة الفول السوداني للريجيم


مقادير زبدة الفول السوداني للريجيم
كوب فول سوداني
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة سكر دايت
 

طريقة عمل زبدة الفول السوداني للريجيم

أحضري المطحنة وضعي بها الفول السوداني حتى يتحول إلى قوام كريمي.
أضيفي الفانيليا والسكر الدايت واطحني مرة أخرى.
احفظي زبدة الفول السوداني في الثلاجة.

زبدة الفول السوداني صحة القلب الفول السوداني صناعه الحلوى طريقة عمل زبدة الفول السوداني ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استمرار حالة الطوارئ لحين انتهاء العاصفة دانيال

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة.. لماذا قرر الفريق شفيق البقاء بالإمارات عقب فوز مرسي؟

بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب.. هل ترتفع أسعار الدواجن بمصر؟

لو النور بيقطع عندك..جهاز صغير ورخيص هيحميلك كل أجهزتك من التلف

سهلة وسريعة.. طريقة عمل الفول المدشوش بالصلصة

طريقة عمل طاجن الفول في الفرن

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

طبق شرق أوسطي.. مصر أصل اختراع الطعمية| فيديو

ترشيحاتنا

زلزال المغرب .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 2862 والمصابين لـ 2562

طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

كفارة اليمين الغموس على المصحف.. مقدارها وهل يجب إخراجها؟

لو نفسك في موبايل فلاجشيب بسعر مناسب.. هذا الموبايل هو الأنسب لك

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

المصري البورسعيدي يكشف موقفه من سداد مستحقات صفقة باهر المحمدي للنادي الإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ