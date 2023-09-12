فعلها فورا.. إجراءات هتفرق في عمر بطارية آيفون

مع تقدم عمر هاتفك الآيفون؛ غالبًا ما تجد أنك تواجه مجموعة متنوعة من المشكلات، وإحدى هذه المشكلات الجديرة بالملاحظة؛ هي السرعة التي تبدأ بها بطارية الهاتف في النفاد، والتي تكون بالأساس معتمدة على طريقة استخدامك الشخصية للهاتف.

وذكر موقع Budding Geek عددا من النصائح التي لا بد من اتباعها؛ للحفاظ على بطارية هواتف آيفون مع المساعدة في عدم استنزاف البطارية بسرعة أكبر من المعتاد، ونعرض عددا منها فيما يلي:

تشغيل السطوع التلقائي

إذا قمت بتشغيل السطوع التلقائي على آيفون، فسيتم ضبطه تلقائيًا وفقًا لمستويات الإضاءة المحيطة، كما كان من قبل، حيث سيؤدي هذا إلى تقليل مقدار الطاقة التي ستفقدها البطارية بمرور الوقت.

وللقيام بذلك، يجب عليك أن تنتقل إلى الإعدادات ثم إمكانية الوصول ثم العرض وحجم النص ثم السطوع التلقائي.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع

وقد تستخدم التطبيقات الموجودة على آيفون أحيانًا خدمات GPS على هاتفك لتتبع موقعك الحالي، وبالمثل، يستخدم تطبيق Find my iPhone خدمات الموقع لتتبع الموقع الحالي لآيفون، وقد تستخدم التطبيقات الأخرى أيضًا خدمات الموقع لتقديم عروض وخدمات مخصصة.

ولكن عندما تقوم التطبيقات بإجراء اتصال مستمر بخدمات موقعك، فإن ذلك يستنزف عمر البطارية. لذا، قم بتعطيل خدمات الموقع للتطبيقات التي نادرًا ما تستخدمها، ولإيقاف تشغيل خدمات الموقع لتطبيقات محددة، انتقل بهذه الطريقة: الإعدادات ثم الخصوصية ثم خدمات الموقع.

منع الإعلانات على هاتفك

ويمكن أن يساعدك حظر الإعلانات على آيفون في توفير البيانات وكذلك البطارية، وعندما يتم حظر شريحة إعلانية معينة، لا يتم نقل البيانات من خوادم الإعلانات إلى آيفون، ونتيجة لذلك، أصبح معالج آيفون أكثر استرخاءً ويؤدي إلى استهلاك طاقة أقل للبطارية.

تشغيل ميزة الشحن المحسن للبطارية

وتهدف الميزة إلى إطالة عمر البطارية على آيفون، ويطلق عليه شحن البطارية الأمثل، ومن خلال التعلم من عادات الشحن الخاصة بك وتاريخ درجة الحرارة المحيطة، تحاول هذه الميزة منع الشحن الكامل من أجل تقليل تأثير التآكل على بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بك، وعند تمكين هذه الميزة، وسيقوم آيفون بتأخير الشحن بعد مستوى 80% وذلك لإطالة عمر البطاريات.



لتشغيل هذه الميزة، انتقل بهذه الطريقة: الإعدادات ثم البطارية ثم صحة البطارية ثم قم بتشغيل مفتاح التبديل لشحن البطارية المحسّن.

الحماية من درجات الحرارة القصوى

توصي أبل بأن تعمل هواتف آيفون بشكل أفضل عند درجة حرارة من 0 إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة فهرنهايت)، وأي شيء يتجاوز هذا المقياس يسمى درجة الحرارة القصوى، والتي يمكن أن تضر ببطارية آيفون .