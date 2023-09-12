لا نخشى أحدا.. مدرب اتحاد العاصمة يرفع راية التحدى قبل مواجهة الأهلي

أكد عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، أن فريقه لا يخشى أي منافس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، الجمعة المقبل، في كأس السوبر الإفريقي.

وقال بن شيخة في تصريحات لقناة النهار الجزائرية: " المباراة ستكون قوية، لأنها ستمثل قيمة كرة القدم الإفريقية”.

وأضاف: " اتحاد العاصمة فريق كبير وله تاريخه على غرار الأهلي، نحترم جميع المنافسين لكننا لا نخشى أي فريق".

واختتم: " شهر سبتمبر الماضي توجت بكأس السوبر الإفريقي مع نهضة بركان، ولما لا نتوج بلقب جديد بتوفيق من الله”.

وتقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الرياضى بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بينما يلعب اتحاد العاصمة باعتباره بطل الكونفدرالية.