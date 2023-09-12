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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعاليات مؤتمر Apple تبدأ اليوم.. بهذه الطريقة يمكنك مشاهدة Wonderlust

Apple
Apple

أقامت شركة "آبل" Apple الأمريكية مؤتمرها السنوى للمطورين العالميين (WWDC) في يونيو الماضي وكان حدثا لإطلاق المنتج الأكثر طموحًا للشركة خلال الـ 10 سنوات الماضية مع الكشف لأول مرة عن خوذة الرأس Vision Pro التي تبلغ قيمتها 3499 دولارًا، وهي الشرارة الأولى من الشركة لضخ مزيد من المنتجات الجديدة المميزة.

Apple 

ووفقا لتقرير موقع zdnet من المرجح ألا يقل حدث اليوم من  آبل  عن مؤتمر المطورين العالميين من حيث الثورية في الابتكارات وأن ما يتم الإعلان عنه سيكون له صدى لدى مجموعة أوسع من المستهلكين، ذلك لأنه من المتوقع أن تكشف شركة Apple النقاب عن أحدث أجهزة "آيفون" وساعات آبل الذكية والـ AirPods موديل 2023 .

وتستضيف "آبل" حدثا يحمل عنوان Wonderlust سيتم بثه مباشرة عبر الإنترنت للجمهور وسيُعقد اليوم الثلاثاء بتاريخ 12 سبتمبر 2023 الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن سلسلة iPhone 15 الجديدة إلى جانب الجيل التالي من ساعاتها Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2، وأيضا سماعات الأذن الجديدة.

ومن خلال موقع Apple Events، يمكنك مشاهدة الحدث مباشرةً على جهاز Mac أو iPhone أو ‌iPad‌ أو الكمبيوتر الشخصي أو أي جهاز آخر به أي نوع من متصفح ويب. يعمل موقع Apple Events على متصفحات Safari وChrome وFirefox والمتصفحات الرئيسية الأخرى.

ما عليك سوى الانتقال إلى موقع www.apple.com/apple-events/ باستخدام متصفح الويب المناسب لك وحسب تفضيلك الشخصي في وقت البث المباشر ويمكنك زيارة الموقع الآن لإضافة تذكير بالحدث إلى التقويم الخاص بك.
 

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وتخطط آبل أيضًا لبث الحدث مباشرةً على قناتها الرسمية على تطبيق يوتيوب YouTube، والذي ربما يكون الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للمشاهدة نظرًا لتوافر منصة يوتيوب على جميع الأجهزة وهو متاح على جميع الأنظمة الأساسية تقريبًا، بدءًا من الهواتف الذكية مهما كانت إمكانياتها و مرورا بالأجهزة اللوحية إلى وحدات التحكم وأجهزة التلفاز الذكية.

Apple مؤتمر Wonderlust آيفون iPhone iphone 15 Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Series 9

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