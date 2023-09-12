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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها "كورونا" و"اللقاحات".. ثريدز يمنع كلمات البحث المتعلقة بـ"المواضيع الحساسة"

Threads
Threads

قامت مؤخرا شركة "ميتا" بإتاحة خاصية البحث عبر الكلمات الرئيسية لتطبيقها الجديد "ثريدز" ولكن اتضح أن قدرات البحث عن الكلمات الرئيسية في Threads لن تعمل مع جميع المواضيع. 

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يحظر التطبيق حاليًا عمليات البحث عن عدد من الكلمات "التي من المرجح أن تكون حساسة"، وتشمل كلمات مثل "اللقاحات" و"كوفيد" وأشكال أخرى من الكلمات التي تم ربطها سابقًا بمعلومات مضللة على منصة ميتا.

إن الحدود التي وضعتها شركة "ميتا" على كلمات البحث وتقييدها بهذا الشكل،هي محاولة واضحة لمنع المحتوى المثير للجدل من الانتشار على أحدث تطبيقاتها، قامت الشركة بحظر عدد من المصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا واللقاحات، بما في ذلك "كوفيد" و"فيروس كورونا" و"كوفيد-19" و"اللقاحات" و"لقاحات فيروس كورونا"، بالإضافة إلى المصطلحات الأخرى المرتبطة بمحتوى قد يكون محرضا على العنف مثل كلمات الدماء والعراة والجنس.

Threads 

وأكدت "ميتا" أنها بالفعل تمنع عمليات البحث عن بعض المواضيع والكلمات المفتاحية في بيان لصحيفة The Post، واصفة إياه بأنه إجراء مؤقت، مضيفة "لا توفر وظيفة البحث مؤقتًا نتائج للكلمات الرئيسية التي قد تعرض محتوى يحتمل أن يكون حساسًا". 

غرد آدم موسيري، رئيس إنستجرام الذي يشرف أيضًا على Threads، قائلاً إن الشركة "تحاول التعلم من الأخطاء الأخيرة وتعتقد أنه من الأفضل الانحياز نحو توخي الحذر أثناء بدء عملية البحث عن المحتوى".

يوضح تاريخ Meta أن الشركة لديها أسباب منطقية لهذا النوع من الحذر بشأن البحث المثيرة للجدل واشتعال الخلافات، تم انتقاد البحث في Instagram على نطاق واسع باعتباره وسيلة أساسية للترويج للمعلومات الخاطئة والمضللة وقدرته على قيادة المستخدمين إلى صفحات تروج لنظرية المؤامرة وأخرى تروج لأشياء غير أخلاقية. 

تم استخدام البحث في انستجرام كسلاح بشكل خاص خلال الأيام الأولى لانتشار وباء كوفيد 19 عندما روج لحسابات مناهضة للقاحات تروج لنظرية المؤامرة وتظهر هذه الحسابات مع كتابة مصطلحات بسيطة مثل "اللقاح" و"5G"، وبالتالي ساهم موقع انستجرام في الترويج لنظرية المؤامرة

في الوقت نفسه، من الواضح أن "ميتا" تختار ليس فقط حظر جميع عمليات البحث التي تحتوي على كلمات رئيسية "يحتمل أن تكون حساسة"، بل أيضا المنشورات العادية التي قد لا تراها تحتوي على محتوى يخالف القواعد، وبالتالي خلال الآونة الأخيرة أصبحت "ميتا" ذات نهج أكثر عدوانية بشكل بالمقارنة مع سياساتها الماضية.

أشارت صحيفة واشنطن بوست، إلى أن نتيجة الحظر الكامل لمصطلحات البحث المتعلقة بفيروس كورونا هي منع المستخدمين أيضًا من البحث عن المعلومات والموارد والمحادثات التي لا تنتهك قواعد النظام الأساسي وتأتي بسيرة الفيروس، مما قد يشكل عائقًا أمام أولئك الذين يبحثون عن المعلومات الصحيحة أيضا أو الاطلاع على نصيحة أو معلومات موثوقة من الخبراء.

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قامت "ميتا" في السابق بتقييد وظائف البحث على كل من Facebook وInstagram، فقد تدخلت الشركة الأمريكية بشكل مستمر لحظر مصطلحات المخالفة للقواعد، مثل الهاشتاجات المحددة المتعلقة بـ QAnon. وفي حالات أخرى، عملت الشركة على تنظيف نتائج البحث على تطبيقاتها في المواضيع الخاصة باللقاحات، ودفعت برسائل داخل التطبيق لتوجيه المستخدمين إلى الموارد الرسمية.

يؤكد حذر ميتا أيضًا على مدى سرعة استعجال الشركة في تطوير Threads الذي تأمل من خلال أن ينافس إكس بقوة، و تم إصدار التطبيق بعد خمسة أشهر فقط من بدء مجموعة صغيرة من مهندسي Instagram العمل على المشروع، ولذلك ظهر للجمهور وهو يفتقد عدد كبير من المزايا الأساسية التي تجعله ينافس إكس بقوة 

كوفيد اللقاحات ثريدز Threads ميتا فيروس فيروس كورونا Instagram Meta Facebook QAnon

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