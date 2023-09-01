مفيش لايكات.. إكس يتيح لمستخدميه المدفوعين خاصية جديدة

طرحت شركة إكس "X"، والتي كانت تعرف سابقا باسم تويتر Twitter، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين المدفوعين بإخفاء إعجاباتهم.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تأتي ميزة تويتر الجديدة بعد أن قامت شبكات التواصل الاجتماعي المنافسة ثريدز Threads وبلوسكاي Bluesky بطرح ميزة جديدة تمنح مستخدميه القدرة على رؤية الإعجابات الخاصة بهم في الأسابيع القليلة الماضية.

منصة إكس X تسمح بإخفاء الإعجابات لهؤلاء

ومع الميزة الجديدة، أصبح لدى المستخدمين المدفوعين على إكس X الآن إعداد تخصيص تم تضمنه ضمن إعدادات الملف الشخصي يتيح لهم إخفاء علامة التبويب "الإعجابات" من حساباتهم الشخصية.

وعند تفعيل هذا الخيار، ستكون علامة تبويب الإعجابات مرئية فقط لصاحب الحساب فقط، دون غيره من المستخدمين، إلا أن الإعجابات على المنشورات الفردية تظل مرئية، كما جاء في وصف الميزة.

وحتى الآن، كانت الإعجابات عامة على إكس ويمكن للأشخاص الانتقال إلى الملف الشخصي لأي شخص لرؤية المنشورات التي أعجبوا بها، ولكن إيلون ماسك أضاف حافزا آخر إلى المستوى المدفوع الذي يسمح للمستخدمين بالإعجاب بالمشاركات دون القلق بشأن نظر الآخرين إليها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت منصة إكس X في السماح للمشتركين بإخفاء علامة التحقق الخاصة بهم، ربما حتى يتمكنوا من تجنب هذه الميم، ومع ذلك، إذا قرر المستخدم إخفاء علامة التبويب "الإعجابات" الخاصة به، فإنه يتخلى عن حقيقة أنه دفع مقابل الاشتراك على أي حال.

وبالنسبة للمنصات المنافسة لـ إكس، يمكن لمستخدمي منصة "ثريدز" المملوكة لشركة "ميتا" رؤية منشوراتهم المفضلة من خلال علامة التبويب "إعجاباتك" في الإعدادات وتكون تلك المنشورات خاصة.

وفي حين أن الإعجابات خاصة على تطبيق Bluesky وموقعه الإلكتروني، قالت المنصة إن الإعجابات عامة ويمكن للتطبيقات التي تستخدم Bluesky API اختيار إظهار علامة تبويب الإعجابات في الملف الشخصي.