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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مكالمات صوتية ومرئية.. إيلون ماسك يكشف عن ميزات تويتر المنافسة لـ فيسبوك

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال إيلون ماسك، إن شبكته الاجتماعية X، المعروفة سابقا باسم تويتر، ستمنح المستخدمين القدرة على إجراء مكالمات صوتية ومرئية على المنصة.

وأوضح ماسك في منشورا له على موقع "X"، أن ميزة المكالمات المرئية والصوتية تأتي وفقا لخطته التي ذكره سابقا لإنشاء "تطبيق شامل"، ولم يذكر ماسك، تاريخ في إصدار الميزات والسياسات القادمة، أو متى ستكون الميزات متاحة للمستخدمين على تويتر.

 

 

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وفي الوقت نفسه، قامت الشركة الأمريكية، بتحديث سياسات الخصوصية الخاصة بها والتي ستسمح بجمع البيانات البيومترية وتاريخ التوظيف، من بين معلومات أخرى.

وأشار إيلون ماسك، إلى أن ميزة مكالمات الموقع الصوتية والمرئية ستعمل على أجهزة أبل وأندرويد وكذلك على أجهزة الكمبيوتر، دون الحاجة إلى إضافة أرقام هواتف للاستمتاع بالمزايا.

إيلون ماسك

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وتعد هذه الميزة من أبرز الميزات الغائبة عن تويتر، حيث توفر المنصات الاجتماعية المنافسة ميزة المكالمات الصوتية والمرئية، إذ قدمت شركة "ميتا" Meta، التي تمتلك فيسبوك Facebook وواتساب WhatsApp وإنستجرام Instagram، مكالمات صوتية ومرئية على تطبيق المراسلة الخاص بها Messenger خلال عام 2015. وأضافها تطبيق مشاركة الصور Snapchat في عام 2016.

وبالنسبة لسياسة الشركة الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر الجاري، فهي تنص على أنه بناءً على موافقة المستخدمين، ستقوم "تويتر" بجمع واستخدام المعلومات البيومترية الخاصة بهم لأغراض السلامة والأمن وتحديد الهوية، ولم تذكر ما هي المعلومات البيومترية التي سيتم جمعها، يمكن أن تشير البيانات البيومترية إلى بصمات الأصابع والتعرف على الوجه وما شابه.

وتعليقا على ساسية شركة "X" الجديدة، قال ستيفن ويكر، الأستاذ في جامعة كورنيل والخبير في خصوصية البيانات: " إن هذا الإعلان يعد على الأقل اعترافا بأن X ستفعل ما كانت تفعله الشبكات الاجتماعية الأخرى بالفعل بطريقة أكثر سرية".

وقبل عامين، وافقت مالكة فيسبوك على دفع غرامة بقيمة 650 مليون دولار كتسوية لدعوى الخصوصية بزعم استخدامها لعلامات الوجوه على الصور وغيرها من البيانات البيومترية دون إذن من مستخدميها.

إيلون ماسك تويتر موقع X فيسبوك ميزات تويتر

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