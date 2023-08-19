إيلون ماسك يقضي على البيتكوين.. العملة المشفرة تنهار إلى أدني مستوياتها

انخفض سعر عملة البيتكوين الرقمية إلى أدنى مستوى في شهرين وسط عمليات بيع تشفير بقيمة مليار دولار، بعدما أفادت بعض التقارير بأن شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك قد باعت مقتنياتها من العملة المشفرة.

وقد انخفضت العملة المشفرة الأكثر شيوعا في العالم، بشكل حاد في آخر ساعات التداول، حيث انخفضت بنسبة 9٪ ليلة الخميس الماضي، إلى أقل من 25500 دولار لكل عملة افتراضية، وفقا للبيانات الصادرة من منصة CoinDesk، المتخصصة في العملات الرقمية، وهو يعتبر أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر يونيو الماضى.

سبيس إكس تبيع مقتنياتها من العملة المشفرة



ووفقا لما ذكرته صحيفة "دليلي ميل" البريطانية، تزامن الانخفاض الحاد لعملة البيتكوين الرقمية، مع ظهور تقارير جديدة تفيد بأن شركة السيارات الكهربائية الأمريكية SpaceX التي يملكها إيلون ماسك، قد خفضت قيمة مقتنياتها من البيتكوين، بما مجموعه 373 مليون دولار في عامي 2022 و2021، وأن شركة رحلات الفضاء باعت حصتها من العملة الافتراضية.

ووفقا لمنصة التداول CoinGlass، تم استنزاف مليار دولار من العملات المشفرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، حيث شكلت Bitcoin ما يقرب من نصف هذه الخسارة.

وتزامن الانخفاض الحاد مع تقارير تفيد بأن شركة SpaceX ، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، قد خفضت قيمة البيتكوين التي تمتلكها بما مجموعه 373 مليون دولار في العام الماضي.

وأثار تقرير SpaceX في صحيفة وول ستريت جورنال، الذعر في سوق العملات المشفرة وكان “الحافز الفوري” لعمليات بيع البيتكوين، وفقًا لما ذكره بن ليدلر، محلل الأسواق العالمية في eToro.

وقال: "الدافع الأوسع هو أن الأصول المشفرة ليست محصنة ضد ضغوط البيع المتزايدة للمخاطرة التي شوهدت في جميع فئات الأصول".

ومع بداية طرحها، كان إيلون ماسك مؤيدا صريحا للعملة الرقمية، حيث أعلن في عام 2021 أن شركة تسلا Tesla ستقبل عملة البيتكوين Bitcoin كدفعة لسياراتها، ومع ذلك، تراجع في النهاية عن هذا التعهد، وتم الكشف عن أن شركة السيارات الكهربائية قد أفرغت غالبية ممتلكاتها ما يعادل حوالي ملياري دولار من العملة المشفرة العام الماضي.

وقالت تسلل Tesla إنها اشترت عملة تقليدية بمبلغ 936 مليون دولار من مبيعات البيتكوين.

كما تأثرت Cryptocurrency Ethereum، وهي ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية ، بمخاوف المستثمرين، حيث انخفضت إلى ما دون 1600 دولار يوم الخميس قبل أن تستعيد بعض الخسائر لتتداول بنسبة 6٪ تقريبًا لتصل إلى 1،682 دولارا اليوم.