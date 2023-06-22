البيتكوين تقفز 10% لأعلى مستوى في أكثر من شهر ‏

ارتفع سعر العملة المشفرة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، حيث كان المتداولون ‏متحمسين بشأن احتمالات الوصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين ‏Bitcoin ETF‏ بعد سلسلة من التطبيقات الحديثة من شركات بما في ذلك ‏BlackRock‏.‏



وقفز سعر البيتكوين بنسبة 10 ٪ إلى 29405.22 دولارًا في حوالي الساعة 11 ‏صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى منذ 6 مايو، وفقًا ‏لبيانات ‏CoinGecko، مما زاد من المكاسب التي حققتها في وقت سابق من اليوم.‏



ويتزايد تفاؤل المستثمرين بشأن خطط تداول ‏BlackRock‏ وغيرها من الأسماء ‏المؤسسية الكبرى المشاركة في الأصول المشفرة.‏



هذا على الرغم من كل الأخبار السيئة التي كانت تحيط بصناعة العملات المشفرة ‏مؤخراً، مع استمرار تأثر السوق بفضيحة انهيار ‏FTX‏ والتداعيات التنظيمية التي ‏تلت ذلك.‏



قال فيجاي أيار، رئيس الأسواق الدولية في ‏CoinDCX، أكبر بورصة للعملات ‏المشفرة في الهند، "إن قائمة الإعلانات الفورية عن تطبيقBitcoin ‎ETF‏ من قبل المؤسسات الكبرى قد أعادت بالتأكيد الاتجاه الصعودي إلى أسواق ‏العملات المشفرة".‏



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت ‏BlackRock‏ طلبًا لتدشين صندوق عقود ‏فورية للمؤشرات المتداولة ‏‎ Bitcoin ETFوالذي سيتتبع سعر السوق الأساسي لعملة ‏البيتكوين.