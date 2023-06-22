البيتكوين تقفز 10% لأعلى مستوى في أكثر من شهر ‏

ارتفع سعر العملة المشفرة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، حيث كان المتداولون متحمسين بشأن احتمالات الوصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين Bitcoin ETF بعد سلسلة من التطبيقات الحديثة من شركات بما في ذلك BlackRock.
وقفز سعر البيتكوين بنسبة 10 ٪ إلى 29405.22 دولارًا في حوالي الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى منذ 6 مايو، وفقًا لبيانات CoinGecko، مما زاد من المكاسب التي حققتها في وقت سابق من اليوم.
ويتزايد تفاؤل المستثمرين بشأن خطط تداول BlackRock وغيرها من الأسماء المؤسسية الكبرى المشاركة في الأصول المشفرة.
هذا على الرغم من كل الأخبار السيئة التي كانت تحيط بصناعة العملات المشفرة مؤخراً، مع استمرار تأثر السوق بفضيحة انهيار FTX والتداعيات التنظيمية التي تلت ذلك.
قال فيجاي أيار، رئيس الأسواق الدولية في CoinDCX، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند، "إن قائمة الإعلانات الفورية عن تطبيقBitcoin ETF من قبل المؤسسات الكبرى قد أعادت بالتأكيد الاتجاه الصعودي إلى أسواق العملات المشفرة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت BlackRock طلبًا لتدشين صندوق عقود فورية للمؤشرات المتداولة Bitcoin ETFوالذي سيتتبع سعر السوق الأساسي لعملة البيتكوين.