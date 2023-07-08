البيتكوين تلامس أعلى مستوى لها في 13 شهراً ‏

لامست البيتكوين أعلى مستوى لها في 13 شهراً مع ‏ارتفاع الطلب المؤسسي على العملة المشفرة بعد تعليقات من الرئيس التنفيذي ‏لشركةBlackRock ‎‏ لاري فينك.‏



واستقرت العملة المشفرة عند 30302.03 دولارًا، وفقًا لـ ‏Coin Metrics‏. وفي ‏وقت مبكر من الصباح، ارتفعت إلى حوالي 31450 دولار، لتصل إلى أعلى ‏مستوى له منذ يونيو 2022. ‏



ومع ذلك، فقد تقلصت هذه المكاسب بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأميركية ‏بالقطاع الخاص والتي جاءت أفضل من المتوقع في مزيد من مخاوف المستثمرين ‏بشأن مسار أسعار الفائدة.‏



كان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو الصادر أمس ‏قد أظهر أن معظم المسؤولين سوف يدعمون المزيد من زيادات أسعار الفائدة في ‏المستقبل. ‏



قالت نويل أتشسون، الخبيرة الاقتصادية ومؤلفة النشرة الإخبارية "‏Crypto is ‎Macro Now‏": "لا تزال الفائدة تؤثر على السعر". "لقد شهدنا في كثير من ‏الأحيان خلال الأسابيع القليلة الماضية مقاومة بيع عند حوالي 31000 دولار. ‏سيتم كسر ذلك في النهاية، ولكن في هذه الأثناء يبدو أن الأسواق التقليدية تدخل في ‏حالة من العزوف عن المخاطرة - لا يمكننا حتى الآن افتراض أن البيتكوين سوف ‏تتجاهل ذلك."‏



من جانبه، أعطى لاري فينك البيتكوين ربما أكبر دعم لها على الإطلاق من لاعب ‏مؤسسي رئيسي، ففي حديثه أمس الأربعاء، وصف فينك البيتكوين بأنها "أصل ‏دولي" وقال إنه "لا يعتمد على أي عملة واحدة، لذا يمكن أن تمثل البيتكوين أصلًا يمكن ‏للناس أن يتداولوا عليه كبديل."‏