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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيتكوين تلامس أعلى مستوى لها في 13 شهراً ‏

صدى البلد

لامست البيتكوين أعلى مستوى لها في 13 شهراً  مع ‏ارتفاع الطلب المؤسسي على العملة المشفرة بعد تعليقات من الرئيس التنفيذي ‏لشركةBlackRock ‎‏ لاري فينك.‏


واستقرت العملة المشفرة عند 30302.03 دولارًا، وفقًا لـ ‏Coin Metrics‏. وفي ‏وقت مبكر من الصباح، ارتفعت إلى حوالي 31450 دولار، لتصل إلى أعلى ‏مستوى له منذ يونيو  2022. ‏


ومع ذلك، فقد تقلصت هذه المكاسب بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأميركية ‏بالقطاع الخاص والتي جاءت أفضل من المتوقع في مزيد من مخاوف المستثمرين ‏بشأن مسار أسعار الفائدة.‏


كان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو  الصادر أمس ‏قد أظهر أن معظم المسؤولين سوف يدعمون المزيد من زيادات أسعار الفائدة في ‏المستقبل. ‏


قالت نويل أتشسون، الخبيرة الاقتصادية ومؤلفة النشرة الإخبارية "‏Crypto is ‎Macro Now‏": "لا تزال الفائدة تؤثر على السعر". "لقد شهدنا في كثير من ‏الأحيان خلال الأسابيع القليلة الماضية مقاومة بيع عند حوالي 31000 دولار. ‏سيتم كسر ذلك في النهاية، ولكن في هذه الأثناء يبدو أن الأسواق التقليدية تدخل في ‏حالة من العزوف عن المخاطرة - لا يمكننا حتى الآن افتراض أن البيتكوين سوف ‏تتجاهل ذلك."‏


من جانبه، أعطى لاري فينك البيتكوين ربما أكبر دعم لها على الإطلاق من لاعب ‏مؤسسي رئيسي، ففي حديثه أمس الأربعاء، وصف فينك البيتكوين بأنها "أصل ‏دولي" وقال إنه "لا يعتمد على أي عملة واحدة، لذا يمكن أن تمثل البيتكوين أصلًا يمكن ‏للناس أن يتداولوا عليه كبديل."‏

ارتفاع الطلب الاحتياطي الفدرالي اسعار الفائدة الاقتصاد الخبيرة الاقتصادية الطلب

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