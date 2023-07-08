البيتكوين تلامس أعلى مستوى لها في 13 شهراً ‏

لامست البيتكوين أعلى مستوى لها في 13 شهراً مع ارتفاع الطلب المؤسسي على العملة المشفرة بعد تعليقات من الرئيس التنفيذي لشركةBlackRock لاري فينك.
واستقرت العملة المشفرة عند 30302.03 دولارًا، وفقًا لـ Coin Metrics. وفي وقت مبكر من الصباح، ارتفعت إلى حوالي 31450 دولار، لتصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.
ومع ذلك، فقد تقلصت هذه المكاسب بعد أن تسببت بيانات الوظائف الأميركية بالقطاع الخاص والتي جاءت أفضل من المتوقع في مزيد من مخاوف المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.
كان محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو الصادر أمس قد أظهر أن معظم المسؤولين سوف يدعمون المزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
قالت نويل أتشسون، الخبيرة الاقتصادية ومؤلفة النشرة الإخبارية "Crypto is Macro Now": "لا تزال الفائدة تؤثر على السعر". "لقد شهدنا في كثير من الأحيان خلال الأسابيع القليلة الماضية مقاومة بيع عند حوالي 31000 دولار. سيتم كسر ذلك في النهاية، ولكن في هذه الأثناء يبدو أن الأسواق التقليدية تدخل في حالة من العزوف عن المخاطرة - لا يمكننا حتى الآن افتراض أن البيتكوين سوف تتجاهل ذلك."
من جانبه، أعطى لاري فينك البيتكوين ربما أكبر دعم لها على الإطلاق من لاعب مؤسسي رئيسي، ففي حديثه أمس الأربعاء، وصف فينك البيتكوين بأنها "أصل دولي" وقال إنه "لا يعتمد على أي عملة واحدة، لذا يمكن أن تمثل البيتكوين أصلًا يمكن للناس أن يتداولوا عليه كبديل."