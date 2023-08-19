قرار مفاجئ من إيلون ماسك: إلغاء خاصية الحظر على منصة X تويتر

‏أعلن إيلون ماسك ‏عن خاصية سوف يتم إلغاؤها ‏من منصة "x" ‏او "تويتر" ‏سابقا وغرد ايلون ماسك انه "سيتم حذف خاصية الحظر باستثناء الرسائل المباشرة"، وذلك نقلا عن فضائية العربية.

‏وتابع ماسك أن منصة "x" أو "تويتر" ستبقي على خاصية الكتم التي تتيح إزالة منشورات حسابات محددة دون اشعار أصحابها بكتم مشاركاتهم بعكس خاصية الحظر أو البلوك.

شركة Apple

‏وأضاف انه من المحتمل أن يؤدي إلغاء الحظر او تقييد هذه الخاصية إلى حدوث تعارض مع إرشادات متجري التطبيقات "App Store" و "Google Play"، خاصة أن شركة "Apple" شددت أكثر من مرة على ضرورة أن توفر التطبيقات الذي يقدم فيها المستخدم محتوى خيار حظر المستخدمين المسيئين.