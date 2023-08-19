قرار مفاجئ من إيلون ماسك: إلغاء خاصية الحظر على منصة X تويتر

أعلن إيلون ماسك عن خاصية سوف يتم إلغاؤها من منصة "x" او "تويتر" سابقا وغرد ايلون ماسك انه "سيتم حذف خاصية الحظر باستثناء الرسائل المباشرة"، وذلك نقلا عن فضائية العربية.
وتابع ماسك أن منصة "x" أو "تويتر" ستبقي على خاصية الكتم التي تتيح إزالة منشورات حسابات محددة دون اشعار أصحابها بكتم مشاركاتهم بعكس خاصية الحظر أو البلوك.
شركة Apple
وأضاف انه من المحتمل أن يؤدي إلغاء الحظر او تقييد هذه الخاصية إلى حدوث تعارض مع إرشادات متجري التطبيقات "App Store" و "Google Play"، خاصة أن شركة "Apple" شددت أكثر من مرة على ضرورة أن توفر التطبيقات الذي يقدم فيها المستخدم محتوى خيار حظر المستخدمين المسيئين.