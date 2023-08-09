خبير: شعبية تويتر انخفضت بسبب التغييرات الجديدة

أجاب مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات عن سؤال: " هل التغيير المفاجئ لشعار تويتر سيؤثر على شعبيته؟، قائلًا إن هذا التغيير تسبب في خفض تفاعل الناس مع التطبيق وخاصة بعد تغيير ما تعودوا عليه، معقبًا أن التطبيق إذا قدم مزايا جديدة ستجذب الناس له ومع الوقت سيتم التعود على شكل الشعار الجديد.



وأضاف “رحيم” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن تطبيق ثريدز لقى تفاعلا كبيرا عند طرحه، ولكن الآن انخفض التفاعل كثيرًا، لافتًا إلى أن تطبيق إكس (توتير سابقًا) لديه إمكانيات أكثر من ثريدز.



كما تطرق خبير تكنولوجيا المعلومات للحديث عن طرق الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا إنه عند الإعلان على السوشيال ميديا يجب تحديد الجمهور المستهدف وعلى أساسه يتم اختيار المنصة التي يستخدمها بكثرة سواء كانت فيسبوك أو إنستجرام أو غيرهم.