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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنسيق الجامعات 2023| آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى.. ومفاجأة سارة للطلاب

أرشيفية
أرشيفية

قال رفعت فياض، الكاتب الصحفي، إن أخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى لـ التنسيق غدًا الخميس، و تستوعب المرحلة الأولى   112 ألف طالب وطالبة والجزء الأكبر من هؤلاء الطالب يستهدف كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة، معقبًا أن الحد الأدنى لهذه الكليات قد يقل عن العام الماضي من 1 لـ 1.5 %.
 

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وأضاف “فياض” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم هند النعساني، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الطالب يمكن أن يعدل رغباته كما يشأ وسيتم اعتماد أخر تعديل له،لافتًا إلى أن الطالب يجب أن يرتب رغباته بعناية شديدة.

وأوضح أنه يتم ترتيب الكليات حسب الموقع الجغرافي، موضحًا: "اللي موجود في دائرتك الجغرافية أولا ثم الأبعد فالأبعد، موجهًا نصيحة للطلاب بأهمية الاهتمام بما يرغبون  في دراسته وليس ما يتوافق مع مجموعهم في الثانوية العامة.

التنسيق المرحلة الاولي أخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى توك شو صدى البلد

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