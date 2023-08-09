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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9 أغسطس

أسعار صرف الدولار
أسعار صرف الدولار والعملات اليوم الأربعاء

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 9- 8-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

سعر الدولار اليوم


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.86 جنيه للبيع، 33.74  جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.28  جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.54 جنيه للبيع، و100.19 جنيه للشراء.
 

الدولار الدولار اليوم اليورو سعر الريال السعودى أسعار العملات توك شو صدى البلد

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