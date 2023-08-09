تحرك جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الأربعاء 9-8-2023.
ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.
سعر الذهب اليوم
- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2468.5 جنيها للجرام.
- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2160 جنيها.
- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851.5 جنيها للجرام.
- أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17280 جنيه.