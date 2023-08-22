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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بالخطوات.. كيفية حذف كل تغريداتك القديمة على تويتر

إكس
إكس

أصبحنا نعيش في العصر الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وتعتبر بمثابة هويتنا الرقمية على الويب، من خلال هذه المنصات يكشتف الآخرين هواياتك و أفكارك واهتماماتك وجزء كبير من شخصيتك.

لقد اكتسب تطبيق  تويتر  سابقا و "إكس" X حاليا المتخصص في التدوينات القصيرة شهرة كبيرة منذ انطلاقه خاصة وأنه عرف بأنه ساحة حرة تسع الجميع وكل الأفكار على تنوعها واختلافها، ومع ذلك، مع مرور الوقت، تتغير وجهات نظرنا، وقد لا تتوافق بعض تغريداتنا القديمة مع معتقداتنا أو قيمنا الحالية. 

نتيجة للتغييرات التي تطرأ علينا بمرور الزمن والنضج الكثير من مستخدمي تويتر في مرحلة ما يريدون التخلص من التغريدات القديمة لأنها أصبحت لا تتناسب مع قيمهم وأفكارهم الحالية ولا تعبر عنهم، يبحث العديد منهم عن طرق لحذف التغريدات القديمة، مما يضمن لهم أن تواجدهم عبر الإنترنت يعكس بدقة هويتهم الحالية. في السطور القادمة نقدم لك دليلك لحذف هذه التغريدات بخطوات بسيطة وفعالة.

إكس

خطوات حذف التغريدات القديمة على  تويتر

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك

مع وضع بيانات الاعتماد الخاصة بك المعتادة، يمكنك القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر أو هاتفك لا فرق

الخطوة 2: الوصول إلى أرشيف تويتر الخاص بك

يوفر تويتر للمستخدمين خيار طلب أرشيف تويتر الخاص بهم، والذي يتضمن ملفًا قابلاً للتنزيل يحتوي على جميع تغريداتك. للوصول إلى هذا الأرشيف:

انقر على صورة البروفايل أو ملفك الشخصي الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

من القائمة المنسدلة، لنقر فوق "الإعدادات والخصوصية".

على الجانب الأيسر، انقر على "حسابك"Your account.

قم بالتمرير لأسفل وابحث عن قسم "تنزيل بياناتك" “Download your data”.

انقر فوق "طلب البيانات" “Request data” واتبع المطالبات للحصول على رابط لتنزيل أرشيف تويتر الخاص بك عبر البريد الإلكتروني.

الخطوة 3: قم بتنزيل واستخراج أرشيف تويتر 

بمجرد استلام البريد الإلكتروني الذي يحتوي على الرابط، انقر عليه لتنزيل ملف الأرشيف بالكامل، سيكون هذا الملف بتنسيق مضغوط (ZIP). بعد التنزيل، قم باستخراج المحتويات إلى folder أو ملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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الخطوة 4: افتح الأرشيف وحدد موقع التغريدات القديمة

افتح المجلد و ستجد ملف "index.html"، افتح هذا الملف في متصفح الويب، وستجد واجهة سهلة الاستخدام مع تقويم وشريط بحث.

الخطوة 5: البحث عن التغريدات القديمة وحذفها

استخدم التقويم لتحديد الفترة الزمنية التي تريد إلغاء تغريداتك القديمة. يمكنك أيضًا استخدام شريط البحث للبحث عن كلمات رئيسية أو عبارات محددة.

بمجرد العثور على تغريدة تريد حذفها، انقر عليها لفتحها.

في صفحة التغريدة، ابحث عن أيقونة القائمة ذات النقاط الثلاث الموجودة في الأعلى، ثم اضغط على قائمة النقاط الثلاث وحدد "حذف التغريدة"، قم بتأكيد الحذف عندما يُطلب منك ذلك.

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