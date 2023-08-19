إيلون ماسك: سنلغي خاصية الحماية في منصة «إكس»

أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة إكس (تويتر سابقا)، أن منصة إكس للتواصل الاجتماعي ستلغي خاصية الحماية التي تتيح للمستخدمين حظر حسابات أخرى (بلوك).

وقال ماسك - في تصريحات له نقلتها قناة “الحرة” الأمريكية: "سيتم إلغاء الحظر باعتباره خاصية، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة"، مشيرا إلى أن إكس ستبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة لكنها على عكس الحظر لا تُعلم تلك الحسابات بهذا الإجراء.

وأوضح أن خاصية الحظر على منصة إكس تسمح لأي مستخدم بمنع حسابات معينة من التواصل معه أو رؤية منشوراته أو متابعته.

