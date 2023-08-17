داخل قفص..رواد التواصل يسألون ماسك ومارك زوكربيرج عن موعد النزال| فيديو

عرضت قناة القاهرة الأخبارية، تقريرا بشأن موعد النزال بين مالك شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، ومالك شركة "اكس" أيلون ماسك، الأمر الذى يتساءل عنه رواد التواصل الإجتماعى هذه الفترة.

وحسب التقرير فإن القصة تعود الى يونيو الماضى، حيث دعا ايلون ماسك، عبر تطبيق "اكس" مارك زوكربيج مالك ميتا، إلى النزال داخل قفص، مؤكد أن القتال داخل القفص لن يكون بالأمر الصعب عليه.

وقت ومكان القتال

وأوضح التقرير، أن مالك شركة ميتا، رد حينها على تغريدات ايلون ماسك، مطالبا اياه بتحديد وقت ومكان القتال.

وأشار التقرير إلى ان ماسك ومارك اعتاد خلال السنوات الماضية اثارة الجدل على خلفية التنافس بينهما فيما يخص السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعى.