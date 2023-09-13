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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

محتكرة صناعة مودم الـ 5G .. آبل تجدد عقدها مع كوالكوم

آبل تتعاون مع Qualcomm
آبل تتعاون مع Qualcomm

ستواصل شركة "كوالكوم" Qualcomm تزويد شركة  آبل  Apple بأجهزة مودم Snapdragon 5G الداعمة لشبكات الجيل الخامس حتى عام 2026، وذلك بعد تجديد عقد الشراكة  الذي ينتهي فعليا هذا العام.

وفقا لتقرير موقع The Verge يبدو أن شركة "آبل" لا تزال تعتمد على شرائح مودم "كوالكوم" للأجيال القادمة من أجهزة  آيفون  iPhone في المدى المنظور، حيث أعلنت شركة كوالكوم يوم أن الشركتين قامتا بتمديد اتفاقية توريد المودم حتى عام 2026.

Qualcomm 

تجديد عقد الشراكة بين العلامتين التجاريتين يؤكد بقوة أن شركة آبل تواجه مزيدًا من التأخير في تطوير شرائح مودم 5G الداخلية الخاصة بها التي تنوي اعتمادها في أجهزتها القادم ليكون لديها اكتفاء ذاتي مع عدم الاعتماد على موردي الطرق الثالث، وهو ما لم تحققه حتى الآن.

لم يتم ذكر طرازات محددة من هواتف iPhone، على الرغم من أن كوالكوم قالت إن الاتفاقية الجديدة ستغطي "عمليات إطلاق الهواتف الذكية في 2024 و2025 و2026". فيما يزعم الخبير التقني "مارك جورمان "من بلومبرج أن هذا لا يعني أننا لن نرى شريحة آبل الخاصة بها في السنوات الثلاث المقبلة، حيث كانت الشركة تخطط لطرح تدريجي للمكون الجديد. 

بحلول عام 2026، تتوقع شركة "كوالكوم" أنها ستوفر 20 % من شرائح المودم المستخدمة في هواتف Apple - وهو بالضبط نفس الكمية في العقد السابق الذي ينتهي في 2023 عندما تم توقيع الصفقة الأصلية في عام 2019.

تعمل شركة Apple على تصنيع شريحة مودم 5G مخصصة لها، اشترت آبل "أغلبية" أعمال مودم الهواتف الذكية من إنتل Intel في عام 2019، وبحسب ما ورد كانت تجري محادثات مع شركة TSMC التايوانية العملاقة لصناعة الرقائق لإنتاج أجهزة مودم iPhone 5G في عام 2021. 

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لمن لا يعرف سبق وأن كشف المحلل Ming-Chi Kuo أن الشركة العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو تخطط للتحول إلى أجهزة مودم 5G المطورة داخليا بحلول عام 2025، مضيفا أن أول هاتف سيكون بمودم آبل الخاص بها طراز iPhone SE من الجيل الرابع ومن المتوقع إطلاقه في الربع الأول من عام 2025

منذ جيل هواتف iPhone 12، كانت كوالكوم هي المورد الوحيد لأجهزة مودم 5G من آبل، و تعد شركة آبل حاليًا أكبر عميل لعملاق صناعة الرقائق، حيث تمثل 22.3 % من الطلبات. في الوقت الحالي، تحتكر شركة "كوالكوم" بشكل كبير إنتاج أجهزة مودم 5G، حيث تقدم أجهزة المودم الأكثر تقدمًا للأجهزة المحمولة. تستخدم أفضل العلامات التجارية للهواتف الذكية مثل سامسونج Samsung أيضًا أجهزة المودم الخاصة بها للشبكات اللاسلكية.

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