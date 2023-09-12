فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

تعد صودا الخبز من المواد متعددة الاستخدامات داخل المنزل فهي لا يقتصر استعمالها على تحضير المخبوزات والطعام فقط.

وتستخدم صودا الخبز في أغراض عديدة من بينها تنظيف الأواني والملابس، ولكن هل تعلم أن لها بعض الفوائد عند وضعها داخل الثلاجة.

ووفقا لما جاء في موقع فإن وضع صودا الخبز داخل الثلاجة له فوائد عديدة في مقدمتها التخلص من الروائح الكريهة ومنع حدوثها وتطهير وتعقيم الثلاجة من الداخل مما يضمن جوده الطعام.

ولكن يجب استعمال صودا الخبز بشكل معين لتحقيق هذا الغرض الخاص بتعقيم الثلاجة.



الثلاجة



ابدئي بتنظيف الرفوف والأدراج و افرك جميع الرفوف بخليط من الماء الدافئ وصودا الخبز، ثم امسحي بخليط من الخل الأبيض والماء الدافئ.

لمنع الروائح، احتفظي بعلبة من صودا الخبز مفتوحة على الرف في الجزء الخلفي من الثلاجة والفريزر، واستبدلها شهريًا.

طريقة أخرى بدون صودا الخبز

انقعي قطعتين من القطن في خلاصة الفانيليا وضعها على طبق صغير في الجزء الخلفي من الثلاجة، وإزالتها بمجرد جفاف كرات القطن واستبدالها.