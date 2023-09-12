كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي

يعاني مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، من بعض الغيابات في مباراة السوبر الأفريقي، والتي قد تكون مؤثرة على الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب ماهر همام لاعب الاهلي السابق عبر حسابه على الفيسبوك: "عمرو السوليه ومحمود متولي واكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبدالفتاح خارج قائمة الأهلي المسافرة الي السعودية"

الأهلي ضد اتحاد العاصمة

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، كشف في وقت سابق عن موعد إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري، وذلك في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.