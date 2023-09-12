مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

يتعرض الكثير من الأشخاص للمعاناة من التهاب الجيوب الأنفية أو الحساسية اثناء انتشار العواصف الترابية



وفي ظل انتشار العاصفة الترابية دانيال بشكل قوي في بعض البلاد العربية يجب على الجميع معرفة بعض الوصفات التي تساعد في الوقاية من هذه الالتهابات أو علاج حساسية الجيوب الأنفية

ووفقا لما جاء في موقع netmeds فإن حبة البركة فعالة في علاج التهاات الجيوب الأنفية خاصة عند استخدام زيتها النقى.



يُطلق على حبة البركة الكمون الأسود أو الكالونجي اسم "كريشنا جيراكا" باللغة السنسكريتية، وهو مخزن للعوامل المضادة للميكروبات التي تحبط العدوى والالتهابات في الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

ويعد زيت حبة البركة من أفضل العلاجات العشبية المثبتة لالتهاب الجيوب الأنفية التحسسي عند استعماله بشكل صحيح

استخدم زيت حبة البركة وقم بتدليكه على الأنف والحنجرة مرتين يوميًا يساعد في تخفيف احتقان الممرات داخل الجيوب الأنفية