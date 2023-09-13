أستاذ اقتصاديات بيئة: هناك علاقة بين التغيرات المناخية وحدوث الزلزال والأعاصير

كشف علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، أسباب كثرة الزلازل والأعاصير في الفترة الأخيرة.

وقال علاء سرحان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" هناك علاقة بين التغيرات المناخية والظواهر الجوية المختلفة والزلازل والأعاصير".

وأضاف علاء سرحان :" هناك دراسة ظهرت مؤخرا أشارت إلى أن التغيرات المناخية تسببت في حدوث اضطرابات كثيرة على كوكب الأرض".

وتابع علاء سرحان :" هناك انتهاكات كثيرة في النظام البيولوجي بسبب التغيرات المناخية وبناء على ذلك بدأ الكوكب في إصدار رد فعل يتمثل في كثرة الزلازل والاعاصير ".

وأكمل علاء سرحان :" الأرض لا تتحمل ما يحدث فيها من تغيرات مناخية كثيرة وبالتالي تظهر الزلازل والأعاصير ".