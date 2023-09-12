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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: أكثر من 100 مصري ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن هناك ضحايا مصريين حتى الآن في مدينة درنة من المتواجدين داخل ليبيا، قائلا إن الإعصار دانيال المدمر واحد من الأعاصير الكارثية، والتي أثرت بشكل واضح على الجميع، مقدما واجب العزاء للشعب الليبي في ضحاياهم، والتعازي للمصريين في وفاة المصريين المتواجدين في مدينة درنة. 

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن ضحايا الإعصار دانيال 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء أن هناك أكثر من 100 مواطن مصري شهداء ضمن ضحايا الإعصار في مدينة درنة حتى الآن. 

وتابع أحمد موسى، أن عدد من المصريين مازالوا مفقودين، وهناك ضحايا مصريين من المتواجدين في ليبيا في الفترة الحالية، وتحديدًا في مدينة درنة، خاصة من المصريين الذين كانوا يعملون في ليبيا خلال الفترة الماضية. 

واستعرض أحمد موسى، خبرًا نقلا عن وزير الخارجية الليبي الذي يعلن عن وفاة 150 مواطن مصري خلال ضحايا الإعصار دانيال، الذي ضرب البلاد خلال الفترة الماضية. 

الإعصار دانيال أحمد موسى برنامج على مسئوليتي المصريين وزير الخارجية الليبي

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