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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 140 ألف جنيه.. سعر سبيرانزا A516

اسبيرانزا A516 موديل
اسبيرانزا A516 موديل 2007

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

اسبيرانزا A516 موديل 2007 

مواصفات السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007

تعتمد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 على محرك سعة 1600 سي سي، وزودت السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم.

 

وبلغت قراءة العداد في اسبيرانزا A516  موديل 2007 حوالي 160 ألف كيلومتر في الساعة.

اسبيرانزا A516 موديل 2007 

قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007

الطول الكلي: 4552 مم

العرض الكلي: 1750 مم 

الارتفاع: 1483 مم

وزن السيارة: 1280 كجم

اسبيرانزا A516 موديل 2007 

أسعار السيارة اسبيرانزا A516 موديل 2007 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة اسبيرانزا A5 موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

 

سبيرانزا A516 السيارات المستعملة اسبيرانزا A516 اسبيرانزا A516

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