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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إيدك هتنور.. روتين علاج تجاعيد اليد والإسمرار

نعومة اليدين
نعومة اليدين

تعد تجاعيد اليد من أشهر المشكلات التجميلية الشائعة بين الفتيات والنساء وأصعبها في الحل.

نعرض لكم روتين يومي يساعد في التخلص من تجاعيد اليد نهائيا وذلك وفقا لما جاء في موقعfixingfeet.

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1. الحماية من الشمس
 التعرض الشديد لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى ظهور البقع البنية والتصبغ غير المنتظم وتجاعيد اليد 
تتحلل ألياف الكولاجين والإيلاستين الموجودة في جلدك عند تعرضها لأشعة الشمس الشديدة.

تفقد بشرتك دعم الألياف، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس هي السبب في حوالي 80% من شيخوخة الجلد.

تحتاج يديك إلى حماية منتظمة من الشمس لتجنب الضررو  يعمل واقي الشمس كدرع ليديك ويمنع الضرر الذي تسببه أشعة الشمس فوق البنفسجية.

ضعي كريم حماية من الشمس بمعامل حماية SPF أعلى على يديك لتجنب حروق الشمس والتجاعيد و حاول ارتداء الأكمام الكاملة أو القفازات الواقية من الشمس لحماية يديك.

2. الترطيب
يحتاج جسمك إلى البقاء رطبًا للحفاظ على انتعاش كل خلية وأنسجة.

وبصرف النظر عن الوظائف الحيوية مثل طرد السموم من الجسم، والمساعدة في الهضم، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، فإن الماء يحافظ أيضًا على صحة بشرتك وترطيبها من الداخل أساسي للوقاية من تجاعيد اليد.

يمكن أن يصبح الجلد الجاف هشًا وضعيفًا ورقيقًا، مما يؤدي في النهاية إلى ظهور التجاعيد على يديك ويجب أن يكون هدفك هو شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

3. كريمات وعلاجات اليد
كريمات اليد طويلة الأمد وسميكة واختاري كريم لليدين يحتوي على الجلسرين وأحماض ألفا هيدروكسي وهذه مكونات مفيدة تعمل كمرطبات لجذب الرطوبة من الهواء إلى بشرتك وعلاج تجاعيد اليد.

نقص الماء يمكن أن يجفف الطبقة العليا من بشرتك ويعمل على تشقق سطح الجلد وترك فراغات بين خلايا الجلد. تعمل المطريات أو عوامل التليين على ملء هذه المساحات الفارغة بين خلايا الجلد وتجاعيد اليد وتجعل بشرتك أكثر نعومة. 

ووفقًا لكبير أطباء الأمراض الجلدية لدينا، الدكتور هاريش كوتام، “يمكن استخدام الحشوات الجلدية أو حشوات الأنسجة الرخوة لتقليل التجاعيدو  هذه الحشوات عبارة عن مواد مصممة ليتم حقنها تحت سطح الجلد لإضافة الحجم كما أنه يوفر الامتلاء ويقلل التجاعيد بشكل مؤقت.

4. قشري يديك
مع تقدمنا ​​في السن، تتباطأ عملية التقشير الطبيعي للبشرةو  يقوم الجلد بتكوين خلايا الجلد الميتة.

قومي بتقشير يديك بمقشر خفيف للتخلص من خلايا الجلد الميتة وسوف يساعد على تسريع دوران الخلايا مع تنعيم الخطوط الدقيقة والتجاعيد على يديك.

 

5. استخدمي الريتينويد في الليل
أحد أشهر المكونات المضادة للشيخوخة، الرتينوئيدات  مشتقة من فيتامين أ و الرتينويد هو أيضًا العلاج الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للتجاعيد.

يمكن أن تزيد الرتينوئيدات من إنتاج الكولاجين في الجلد كما أنها تشجع على تجديد الجلد وتعزز تكوين أوعية دموية جديدة. ومن ثم، تبدو بشرتك ناعمة، وناعمة، وصحية. 

استخدميه فقط في الليل، حيث لا ينصح بالتعرض لأشعة الشمس بعد تطبيق الريتينول ويجب على النساء الحوامل تجنبه.

6. أرح يديك
النوم الكافي كل ليلة أمر إلزامي للحصول على بشرة صحية وسعيدة.
من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، يمكنك تزويد جسمك بالوقت الذي يحتاجه لتجديد نفسه والمساعدة في عملية التعافي الطبيعية لبشرتك.

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