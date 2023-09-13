حمية غير متوقعة.. خبراء ملكيون يكشفون سر رشاقة أميرة ويلز كيت

تحظى الأميرة كيت بإعجاب الكثيرين بسبب قوامها النحيف، فقد كشفت أميرة ويلز كيت عن سر رشاقتها وجمالها واتباعها لحمية الشوفان لمدة أسبوع، فهي من محبي الشوفان على الإفطار، وهو من أبرز أنواع التي تعزز فقدان الوزن عن طريق زيادة الشبع.



أوضح خبير اللياقة البدنية والتغذية الرياضية في موقع Bulk.com أن الشوفان عنصر أساسي في وجبة الإفطار، خاصة أنه يطلق الطاقة ببطء ويبقيك مشبعة وقال خبير التغذية إن الشوفان خالي من الجلوتين ويمكن تناوله حلوًا أو مالحًا".



على الجانب الآخر وفقا لموقع اكسبريس بجانب تناول الشوفان على الإفطار يوميا تمارس الأميرة كيت الرياضة والركض خلف أطفالها الثلاثة إضافة إلى أنه وفقا تناول وجبة إفطار متنوعة، تجمع بين الشوفان والبذور والمكسرات والفاكهة، حفزني أيضًا على اتخاذ خيارات صحية أخرى خلال اليوم وتناول نظام غذائي متوازن ومعتدل.

وأوصى خبير التغذية من موقع Bulk.com "بتناول الفواكه الطازجة أو المجففة" لإضافة الحلاوة الطبيعية إلى الشوفان، بالإضافة إلى أنها توفر عناصر غذائية أخرى مثل مضادات الأكسدة.

حمية الشوفان



اليوم الأول: الشوفان مع التوت الأزرق والتوت والجوز والقرفة

اليوم الثاني: الشوفان مع التوت والفراولة والقرفة

اليوم الثالث: الشوفان مع التوت الأزرق والتوت واليوسفي

اليوم الرابع: عصيدة بالفراولة والجوز

اليوم الخامس: الشوفان مع الفراولة والتوت والموز وملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني

اليوم السادس: الشوفان مع الموز واللوز المطحون وبذور الشيا وملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني

