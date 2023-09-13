انتبه.. آلام القدم مؤشر لأمراض خطيرة

تعد آلام القدم من أكثر المشكلات الشائعة بشكل كبير بين مختلف الأعمار ولكن هل تعلم أنها في بعض الأحيان تكن مؤشرا لمشكلة في الأعصاب.

ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم أعراض آلام القدم الناتجة عن أحد أمراض الأعصاب

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا ما يلي:

إحساس بالاحتراق

إطلاق النار أو الأحاسيس الطعن

خدر في القدم

تنميل في القدم

ضعف القدم

التغيرات في حساسية درجة الحرارة

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض في القدم، فعليك مراجعة الطبيب لتحديد السبب الأساسي ووضع خطة العلاج. في غضون ذلك، التزم ببعض النصائح المنزلية للحصول على راحة مؤقتة في القدم حتى ينتهى العلاج.

المصدر : موقع fixingfeet