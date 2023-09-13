اعتراضا على لائحة بيريرا.. وقفة احتجاجية لحكام الدوري في اتحاد الكرة |شاهد

تجمع عدد من الحكام بمختلف الدرجات اليوم الأربعاء داخل مقر اتحاد الكرة في مقر الجزيرة إعتراضا على لائحة الحكام للموسم الجديد.

حكام الدوري

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع اتحاد الكرة عن انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم 18 سبتمبر الجاري على ان ينتهي يوم 30 يونيو من العام المقبل.

حكام الدوري

ونشبت أزمة عنيفة داخل اتحاد الكرة بعد رفض حكام الدوري المحلي بمختلف الدرجات اعتماد الجبلاية لائحة البرتغالي فيتور بيريرا الأخيرة.



حكام الدوري

جمال علام رئيس اتحاد الكرة يواجه مأزقا بعد تمسك البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بتصنيف الحكام واعتماد اللائحة الخاصة بهم.



حكام الدوري

فيما رفع قضاة الملاعب راية العصيان مطالبين مجلس إدارة اتحاد الكرة بضرورة إلغاء لائحة فيتور بيريرا.

أبرز بنود لائحة الحكام في اتحاد الكرة



قرر اتحاد الكرة اعتماد لائحة الحكام للموسم الجديد والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.



وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام ل 6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على النحو التالي:

الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني".

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري.

ثورة غضب بين حكام الدوري

عقد وليد العطار المدير التنفيذي فى اتحاد الكرة والبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، مع رؤساء اللجان الفرعية للحكام بمقر الجبلاية في الجزيرة.

جاء اجتماع اتحاد الكرة مع الحكام بعد ثورة الغضب التي سادت بين صفوف قضاة الملاعب على خلفية اعتماد لائحة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الأخيرة.



ورفض جموع الحكام تفعيل لائحة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام وتصنيف قائمة قضاة الملاعب الي درجات متعددة.

وتطرق المدير التنفيذي في اتحاد الكرة خلال الاجتماع بحضور البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية الي مستحقات قضاة الملاعب المالية المتأخرة.

وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة تلويح حكام النخبة بعدم ادارة مباريات الدوري الجديد حال استمرار أزمة المستحقات المالية المتأخرة.