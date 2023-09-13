عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

قيادة قارب على رمال
قيادة قارب على رمال شاطىء في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

وثق مقطع فيديو مروع لحظات خروج تجار مخدرات من وسط البحر بطريقة غريبة من نوعها، هربا من خفر السواحل الإسباني. 

هرب تجار المخدرات عندما اتصلت الشرطة التي كانت تطاردهم بزملائهم لاسلكيا لتحريك مركبات الاستجابة تجاه قاربهم "ناركولانشا" المستخدم لتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا. 

الأمن العام يضبط 130 سلاحا ناريا و283 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

فنزويلا..انتقام عصابة مخدرات من شريكها يثير جدلا| شاهد ماذا فعلوا

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء، قيادة عصابة المخدرات القارب إلى رمال شاطئ مزدحم يسمى لوس إنبراليس في بونتا أومبريا بمقاطعة هويلفا جنوب غرب إسبانيا بالقرب من الحدود مع البرتغال.

تجار مخدرات 

ولاذ تجار المخدرات بالهروب سريعا بعد قفزهم من القارب في سيارة دفع رباعي باستثناء رجلين، تم القبض عليهما. 

وتم تصوير بعض السائحين وهم يركضون للنجاة بحياتهم، خوفا من أن يصطدم القارب فائق السرعة بالشاطئ ويصطدم بالحشد الموجود من الناس.

واقعة مشابهة

في سبتمبر 2019، بدا المصطافون مذهولين عندما استولت مجموعة من مهربي المخدرات على شاطئ آخر في وضح النهار بالقرب من منتجع إيستيبونا لنقل المخدرات من قارب سريع إلى سيارة دفع رباعي متوقفة على الشاطئ.

واستغرقت عصابة الرجال، التي هددت بإنهاء حياة الشهود إذا أبلغوا الشرطة، أقل من ثلاث دقائق للقيام بعملية النقل والفرار.

 

 

 

المغرب اسبانيا فيديو مروع تجار مخدرات البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ترشيحاتنا

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

قوته 6.1 ريختر.. زلزال عنيف يضرب تشيلي

زاهي حواس: عام 2024 مهم جدا لعلم الآثار.. وسيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير

الهولندي هوجربيتس يثير مخاوف العالم مجددا بعد زلزال المغرب.. ومفاجأة بشأن مصر

حذر من حرب عالمية.. ساركوزي يفجر مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

بعد خسارة تونس.. طلب غريب من مدرب منتخب مصر لاتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

تركيبة مختلفة عن البشر.. المكسيك تعلن العثور على جثتين عمرهما 1000 عام|شاهد

وسط سيول درنة.. مقطع فيديو لشاب ليبي يقاوم للنجاة

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

فيديو

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

أمطار تضرب القاهرة| موعد انتهاء العاصفة دانيال وسر تحذير الأرصاد

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ