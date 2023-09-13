بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

وثق مقطع فيديو مروع لحظات خروج تجار مخدرات من وسط البحر بطريقة غريبة من نوعها، هربا من خفر السواحل الإسباني.

هرب تجار المخدرات عندما اتصلت الشرطة التي كانت تطاردهم بزملائهم لاسلكيا لتحريك مركبات الاستجابة تجاه قاربهم "ناركولانشا" المستخدم لتهريب المخدرات من المغرب إلى إسبانيا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء، قيادة عصابة المخدرات القارب إلى رمال شاطئ مزدحم يسمى لوس إنبراليس في بونتا أومبريا بمقاطعة هويلفا جنوب غرب إسبانيا بالقرب من الحدود مع البرتغال.

تجار مخدرات

ولاذ تجار المخدرات بالهروب سريعا بعد قفزهم من القارب في سيارة دفع رباعي باستثناء رجلين، تم القبض عليهما.

وتم تصوير بعض السائحين وهم يركضون للنجاة بحياتهم، خوفا من أن يصطدم القارب فائق السرعة بالشاطئ ويصطدم بالحشد الموجود من الناس.

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في سبتمبر 2019، بدا المصطافون مذهولين عندما استولت مجموعة من مهربي المخدرات على شاطئ آخر في وضح النهار بالقرب من منتجع إيستيبونا لنقل المخدرات من قارب سريع إلى سيارة دفع رباعي متوقفة على الشاطئ.

واستغرقت عصابة الرجال، التي هددت بإنهاء حياة الشهود إذا أبلغوا الشرطة، أقل من ثلاث دقائق للقيام بعملية النقل والفرار.