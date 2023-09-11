الأمن العام يضبط 130 سلاحا ناريا و283 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 130 سلاحا ناريا، و283 قضية مخدرات، وتنفيذ 69 ألفا و537 حكما قضائيا متنوعا.



واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 98 متهما، بحوزتهم 130 سلاحا ناريا، شملت 6 بنادق آلية، و15 بندقية خرطوش، وطبنجتين، و107 فرد محلي الصنع، و215 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة و156 قطعة سلاح أبيض.



كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 69 ألفا و537 حكما قضائيا متنوعا، شملت 286 حكم جنايات، و22 ألفا و64 حكم حبس جزئي، و3793 حكم حبس مستأنف، و34 ألفا و78 حكم غرامات و9 آلاف و307 أحكام مخالفات.



وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 283 قضية مخدرات، ضمت 305 متهمين، ضُبط بحوزتهم نحو 46.8 كيلو جرام من مخدر البانجو، و116.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و18.7 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و11.1 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و1.5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و220 جراما من مخدر البودر، و1.3 كيلو جرام من مخدر الأيس، و2.5 كيلو جرام من مخدر الشابو، و510 جرامات من مخدر الأفيون و1744 قرصا مخدرا.



كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 23 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 14 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 260 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 24 ألفا و940 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 49 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات منهم.



كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 8 متهمين، ارتكبوا 21 حادثا متنوعا..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.