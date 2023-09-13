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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة لمحافظة شمال سيناء

انطلاق قافلة جامعة
انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة لمحافظة شمال سينا

سيرت جامعة الأزهر قافلة طبية وتنموية شاملة إلى محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، وعلى مدار ثلاثة أيام؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أن القافلة تسير برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة لمحافظة شمال سيناء

انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على دعم جهود الدولة المصرية وجميع المبادرات الرئاسية.

وأوضح صديق أن القافلة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع تتضمن إجراءات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، وندوات توعوية، وإجراء اختبارات محو الأمية، إضافة إلى توزيع المساعدات على أهالي محافظة شمال سيناء.

الدكتور مصطفي السيسي وكيلا لكلية أصول الدين والدعوة 

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الحميد محمد عبد الحميد بدران، الأستاذ بقسم الأدب والنقد وكيل كلية اللغة العربية بالمنصورة للدراسات العليا والبحوث؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

فيما أصدر الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور يسرى محمد عبدالخالق خضر الأستاذ بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الازهر بطنطا للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

كما اصدر الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، قرار بتكليف الدكتور مصطفى معتمد خليفة السيسى الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية اصول الدين والدعوة جامعة الازهر بطنطا، للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الأزهر جامعة الأزهر قافلة طبية وتنموية الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب

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