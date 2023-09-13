عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانةعاجلة لـ«محروسة».. ويقدم مستلزمات مدرسية لأبنائها

صدى البلد

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ«محروسة.م.م» من محافظة المنيا، ولديها 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وزوجها يعاني من كسور بالجسم بعد تعرُّضه لحادث أثناء العمل، وحضر للقاهرة للعلاج.

وتقدمت «محروسة.خ.م» 37 عامًا بطلب إلى «بيت الزكاة والصدقات»؛ للحصول على إعانة عاجلة لمساعدتها في نفقات علاج زوجها، وتحمُّل نفقات الحياة المعيشية.

استقبلها «بيت الزكاة والصدقات» وفحص الباحثون الأوراق والتقارير الطبية التي أحضرتها، وتبين أن الزوج يعاني من الإصابة بكسور شديدة ولا يستطيع القيام بأي عمل في الوقت الحالي ويحتاج للعلاج لمدة طويلة، ومن ثم تقرر صرف إعانة عاجلة للأُسْرَة، وتقديم أدوات مدرسية للأبناء، عبارة عن شنط مدرسية وكوتشي وجاكت لأبنائها ضمن مبادرة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، التي تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب غير القادرين، كما تقرر صرف إعانة فورية عاجلة لها.

يهدف بيت الزكاة والصدقات المصري على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وإدخال السرور على المحتاجين، إعمالًا لقول النبي صلالله عليه وسلم   في حديث عائشة رضي الله عنها، الذي رواه الطبراني:«‌مَنْ ‌أَدْخَلَ ‌عَلَى ‌أَهْلِ ‌بَيْتٍ ‌مِنَ ‌الْمُسْلِمِينَ ‌سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ».

بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

ترشيحاتنا

اللي جاي أصعب| متى تنتهي العواصف الترابية والرملية؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

رئيس كوريا الشمالية يغادر روسيا عقب انتهاء المحادثات مع بوتين

خلال حضورها قمة الحزام والطريق.. المشاط: العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورات كبيرة

عصبية فيتوريا واستفزاز صلاح.. 4 مشاهد مثيرة في ودية منتخب مصر وتونس

5 ساعات من المباحثات الثنائية.. هذا ما قالته وسائل إعلام روسية عن لقاء كيم لبوتين

عاجل| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة خلال 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ