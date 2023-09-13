بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانةعاجلة لـ«محروسة».. ويقدم مستلزمات مدرسية لأبنائها

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ«محروسة.م.م» من محافظة المنيا، ولديها 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وزوجها يعاني من كسور بالجسم بعد تعرُّضه لحادث أثناء العمل، وحضر للقاهرة للعلاج.

وتقدمت «محروسة.خ.م» 37 عامًا بطلب إلى «بيت الزكاة والصدقات»؛ للحصول على إعانة عاجلة لمساعدتها في نفقات علاج زوجها، وتحمُّل نفقات الحياة المعيشية.

استقبلها «بيت الزكاة والصدقات» وفحص الباحثون الأوراق والتقارير الطبية التي أحضرتها، وتبين أن الزوج يعاني من الإصابة بكسور شديدة ولا يستطيع القيام بأي عمل في الوقت الحالي ويحتاج للعلاج لمدة طويلة، ومن ثم تقرر صرف إعانة عاجلة للأُسْرَة، وتقديم أدوات مدرسية للأبناء، عبارة عن شنط مدرسية وكوتشي وجاكت لأبنائها ضمن مبادرة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، التي تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب غير القادرين، كما تقرر صرف إعانة فورية عاجلة لها.

يهدف بيت الزكاة والصدقات المصري على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية، وإدخال السرور على المحتاجين، إعمالًا لقول النبي صلالله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، الذي رواه الطبراني:«‌مَنْ ‌أَدْخَلَ ‌عَلَى ‌أَهْلِ ‌بَيْتٍ ‌مِنَ ‌الْمُسْلِمِينَ ‌سُرُورًا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ».