الحزب الناصري بالمنيا : نفخر بما يقدمه الفلاحون في مسيرة التنمية

بمناسبة عيد الفلاح وقانون الإصلاح الزراعي

اكد الحزب العربي الناصري بمحافظة المنيا فخره بالفلاحين وبما يقدمونه من جهود متواصلة لتعظيم قدرة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي بعزيمه وقوة وفي أصعب الظروف.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه الحزب للاحتفال بالعيد 71 للفلاح وصدور قانون الإصلاح الزراعي بحضور عدد من الفلاحين ونقابة فلاحيين مصر ونقابة الزراعيين بالمحافظة ولفيف من أعضاء وقيادات النقابة من القيادات الشعبية والسياسية.



بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ووقف الحضور دقيقة حداد علي ارواح شهداء حادث " درنة " في ليبيا وقدم التعازي للاشقاء الليبيين والعائلات المصريه التي فقدت أبنائها في هذا المصاب الجلل ولكل الشعب العربي.

وقال علي عبد المنعم الأمين العام للحزب بالمحافظة اننا نفخر بتنظيم هذا الاحتفال الذي يدل على تقدير الحزب الناصري للمخلصين ولكل مُجد يسعي نحو الصلاح ويقدم يد العون لبناء الوطن كي يبقى شامخًا وحرًا ومصدرًا للفخر في كل مجال.

وثمن عبد المنعم، دور الفلاح المصري بما يُحققه في التنمية من جهود متواصلة لا تتوقف لتعظيم قدرة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي في أصعب الظروف التي مرت بها الدولة فقد وقف بعزيمته ليحقق لدولتنا المصرية الانتاج.

وقال اسماعيل رضوان نقيب زراعيين المنيا، إن الفلاحين يستحقون كل تقدير واحترام من الدولة والمجتمع لما يبذلونه من جهدٍ كبيرٍ في زراعة الأرض وتوفير الغذاء للمواطنين.

وأضاف رضوان أن قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في عام 1952 كان ثورة حقيقية في حياة الفلاحين حيث ألغى نظام الإقطاع ومنح الفلاحين حق ملكية الأرض التي يعملون عليها، مما ساهم في رفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي.

فيما أشار محمد عبد المنعم امين مساعد الشباب المركزي إلى أن الحزب الناصري يحرص دائما على الاحتفال بفلاحيين مصر الشرفاء تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في بناء الوطن ونقل عبد المنعم تحيات المهندس محمد النمر رئيس الحزب وقيادات الحزب بمصر والوطن العربي للحضور.

اختتم الإحتفال بتكريم جميع الفلاحيين والقيادات تقديراً لجهودهم المميزة في خدمة المجتمع



شهد الإحتفال كارم غانم نائب نقيب عام الفلاحيين بمصر نائبا عن حسين ابو صدام نقيب فلاحين مصر والدكتور محمد البدري نبيه استاذ الجغرافيا بجامعة المنيا ومنتصر السعدى رئيس جمعية الجلالى ومثل القبائل العربية، وعصام عيد نقيب فلاحيين المنيا، وكمال محمد نائب نقيب المنيا، وسالم محمود المسشار الاعلامى للنقابة بالمنيا.